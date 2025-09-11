Oats Beetroot Dosa Recipe: ओट्स अन् बीटचा डोसा खाल्लाय? सकाळी नाश्त्यात झटपट होणारी रेसिपी जाणून घ्या

How to make instant oats beetroot dosa: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी पौष्टिक आणि झटपट बनवायचे असेल, तर ओट्स आणि बीटचा डोसा हा उत्तम पर्याय आहे. ही रेसिपी बनवायला सोपी, कमी वेळ लागणारी आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. ओट्स फायबरने समृद्ध असल्याने पचन सुधारते आणि वजन नियंत्रणात मदत होते, तर बीटरूट आयर्न, व्हिटॅमिन्स आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरपूर आहे. ज्यामुळे रक्तदाब कमी होतो आणि ऊर्जा वाढते. या डोसाचा गुलाबी रंग मुलांना आणि मोठ्यांना आकर्षित करतो, आणि याला फर्मेंटेशनची गरज नसल्याने सकाळी घाईतही सहज तयार होतो. चटणी किंवा सांबारसोबत सर्व्ह केला तर हा डोसा नाश्त्याला एक स्वादिष्ट आणि रंगीत ट्विस्ट आणतो. .डोसा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबीटओट्समसूर डाळहिरवी मिरचीआलंओवामीठतेल.डोसा बनवण्याची कृतीओट्स आणि बीटपासून डोसा बनवण्यासाठी सर्वात आधी ओट्स, भिजवलेली मसूर डाळा, बीटचे बारिक तुकडे, हिरवी मिरची, आलं, ओवा, मीठ आणि पाणी मिक्सरमध्ये बारीक करावे. नंतर डोसा पॅन गरम करा. नंतर हे सारण तव्यावर टाकून डोसा तयार करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.