Orange Peel Kuzhambu: तमिळनाडूत बनतं भन्नाट संत्र्याच्या सालीचं कुझंबू; आंबट-गोड-तिखट चवीची ही आमटी नक्की ट्राय करा

Traditional Tamilnadu Orange Peel Dish Recipe: तमिळनाडूत बनवलं जाणारं आंबट-गोड-तिखट संत्र्याच्या सालीचं कुझंबू ही एक अनोखी पण अतिशय चविष्ट अशी पारंपारिक आमटी आहे.
Delicious Orange Peel Curry from Tamil Nadu: कधी ऐकलंय संत्र्याच्या सालीची भाजी? ऐकून विश्वास बसत नाहीये ना? पण दक्षिण भारतात, खासकरून तमिळनाडू मध्ये पारंपारिक पद्धतीने संत्राच्या सालीची भाजी बनवली जाते, जिला कुलंबू किंवा कुझंबू म्हणतात. दक्षिण भारतात खूप लोकप्रिय असलेलं हे कुझंबू आंबट, गोड आणि तिखट चवीचं असतं. ही आमटी भात, डोसा किंवा इडलीसोबत अप्रतिम लागते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ही रेसिपी बनवायला अतिशय सोपी आहे.

