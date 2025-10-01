Easy Morning Breakfast: सकाळच्या नाश्त्यात 15 मिनिटांत बनवा पालकापासून हा स्वादिष्ट पदार्थ, सोपी आहे रेसिपी

सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने आणि चविष्ट पदार्थांसह करणारा असावा. पालक पुडला ही अशीच एक सोपी, पौष्टिक आणि झटपट बनणारी रेसिपी आहे, जी 15 मिनिटांत तयार होते. पालकामध्ये लोह, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मुबलक असतात, तर पुडला हा बेसन आणि मसाल्यांचा स्वादिष्ट मिश्रणाने बनतो. हा पदार्थ केवळ चविष्टच नाही, तर आरोग्यासाठीही उत्तम आहे. सकाळच्या धावपळीत तुम्हाला झटपट बनणारा पदार्थ हवा असेल ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. हा पदार्थ मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल. चला जाणून घेऊया पालक पुडला बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .पालक पुडला बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपालककोथिंबीरमीठतेलबारिक चिरलेला कांदाबारिक चिरलेली हिरवी मिरचीआलं-लसूण पेस्टकस्तूरी मेथीहळदबेसणतांदळाचे पीठपाणी.पालक पुडला बनवण्याची कृतीपालक पुडला बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका बाउलमध्ये बारीक चिरलेला पालक घ्यावा. नंतर कोथिंबीर,बारिक चिरलेला कांदा, आलं-लसूण पेस्ट, बारिक चिरलेली हिरवी मिरची, कस्तुरी मेथी, हळद, धणा पावडर, ओवा, मीठ, बेसण, तांदळाचे पीठ चांगले मिसळा. नंतर थोडे पाणी घाला आणि सारण तयार करा. नंतर तवा गरम करा आणि तव्यावर थोडे तेल टाकून पुडला बनवा. जसे आपण डोसा बनवतो अगदी तसेच हा पदार्थ बनवायचा आहे. तुम्ही दह्यासोबत या पदार्थांचा आस्वाद घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.