Sunday Special Healthy Breakfast: रविवारी बनवा स्पेशल गुजराती नाश्ता; लिहून घ्या चवीला मस्त अशा पालक पुडलाची रेसिपी

Healthy Breakfast Recipes for Kids and Family: रविवार म्हणलं की सगळ्यांना काहीतरी नवीन आणि वेगळं ट्राय करायचं असतं. पण अशातच आरोग्य विसरून चालत नाही. म्हणून रविवारी नाश्त्याला तुम्ही बनवू शकता पौष्टिक आणि सगळ्यांनाच आवडेल असा गुजाराती पद्धतीचा पालक पुडला. बनवायला अतिशय सोपा हा नाश्ता आरोग्यासाठीही वरदान ठरतो..पालक पुडला बनवण्याचे फायदेपोषणयुक्त पालेभाज्यांपैकी एक म्हणजे पालक. यात व्हिटॅमिन A, C आणि K मोठ्या प्रमाणात असतात, जे हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी, डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी मदत करते. त्यासोबतच पालकमध्ये लोह, मॅग्नेशियम, फॉलिक ॲसिड, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्सही मुबलक प्रमाणात असतात. यात बेसन घातल्यामुळे प्रोटीनचीही भर पडते आणि हे पुडले खूपच चविष्ट व पोटभरीचे होतात. विशेष म्हणजे यासाठी खास तयारीची गरज नसल्याने ही रेसिपी झटपट तयार करता येते.हे पुडले तुम्ही सकाळचा किंवा संध्याकळचा नाश्ता, मुलांच्या किंवा तुमच्या डब्यासाठी देखील बनवू शकता. .साहित्यपालक – २ वाट्या (बारीक चिरलेला)कोथिंबीर – १ लहान जुडी (बारीक चिरलेली)पातीचा कांदा – १/४ वाटी (बारीक चिरलेला)लसूण – ४ पाकळ्या (बारीक चिरलेल्या)आले – एक छोटा तुकडा (बारीक चिरलेला)हिरव्या मिरच्या – २ ते ३ (बारीक चिरलेल्या)कसुरी मेथी – २ टेबलस्पून.मीठ – चवीनुसारहळद – १/२ चमचाधणेपूड – २ चमचेहिंग – १/२ चमचाओवा – १ चमचाबेसन पीठ – ३/४ ते १ वाटीतांदळाचं पीठ – २ टेबलस्पूनपाणी – आवश्यकतेनुसारतेल – भाजण्यासाठी (तुमच्या आवडीनुसार).कृतीएका भांड्यात बारीक चिरलेला पालक, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेला पातीचा कांदा, बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, बारीक चिरलेले आले, बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि २ टेबलस्पून कसुरी मेथी घ्या.त्यात चवीनुसार मीठ, हळद, धणेपूड, हिंग आणि ओवा घाला.आता त्यात बेसन आणि तांदळाचं पीठ घाला..सगळं नीट मिसळून घ्या आणि पाणी आवश्यकतेनुसार घाला. (पालक व इतर पालेभाज्यांना पाणी सुटते, त्यामुळे जास्त पाण्याची गरज लागणार नाही.)बॅटर डोश्यासारखं पण घट्टसर तयार करा.तवा गरम करून त्यावर तेल लावा. तयार मिश्रणाचा पुडला पसरवा, थोडं तेल सोडा आणि दोन्ही बाजूंनी खरपूस शिजवा.हा पुदला चटणी, दही किंवा लोणच्यासोबत सर्व्ह करा.