Easy Paneer Gatte Curry: वेळ कमी आहे? तरीही टेस्टी जेवण हवंय! 20 मिनिटांत तयार पनीर गट्ट्याची भाजी

Quick and easy paneer gatte curry at home: महिलांना दुपारच्या जेवणासाठी किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी कोणती डाळ किंवा भाजी बनवायची याबद्दल अनेकदा गोंधळ असतो. हिवाळ्यात ही समस्या विशेषतः जास्त होते, कारण मुले हिरव्या भाज्या खाण्याचा कंटाळ करतात. अशा परिस्थितीत, आई अनेकदा असे काहीतरी तयार करण्याचा प्रयत्न करतात जे मोठ्यांना आणि मुलांनाही आवडेल..अशा परिस्थितीत लोक सहसा पनीर भुजिया किंवा मटर पनीर बनवतात, परंतु जर तुम्हाला तुमच्या जेवणात थोडासा मसाला घालायचा असेल तर पनीर गट्टा भाजी नक्की ट्राय करा. ही भाजी बनवायला सोपी असून चवदार देखील आहे. चला तर मग ही भाजी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृतीकाय हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यपनीर तेल मीठबेसणदही हळदमसालेलालतिखटकस्तुरी मेथीटोमॅटो पेस्टधणे पावडरकांदाआलं-लसून पेस्टहिरवी मिरची पेस्ट.कृतीएका प्लेट किंवा बाऊलमध्ये १ कप बेसन घ्या आणि त्यात १/४ कप दही, १ टीस्पून हळद, १ टीस्पून लाल मिरची पावडर, १ टीस्पून धणे पावडर, चवीनुसार मीठ, १ टीस्पून कसुरी मेथी, १ टीस्पून ओवा घाला. यानंतर, त्यात थोडे पाणी घाला, सर्वकाही एकत्र करा आणि मऊ पीठ मळून घ्या. नंतर पनीर किसून घ्या आणि चवीनुसार मीठ घाला, त्याचे छोटे गोळे करा. आता ते बेसनात भरा आणि हे गोळे पाण्यात ४-५ मिनिटे उकळवा. यानंतर, १/२ कप फेटलेले दही घ्या, त्यात १/२ चमचा हळद, १ टेबलस्पून लाल तिखट, १ टीस्पून धणे पावडर, १ टीस्पून जिरे पावडर घाला आणि चांगले मिसळा. आता एका पॅनमध्ये तेल घाला आणि त्यात १ टेबलस्पून जिरे, बारीक चिरलेला कांदा घाला आणि हलका गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्या. १ टेबलस्पून आले-लसूण-हिरव्या मिरचीची पेस्ट घाला आणि एक मिनिट परतून घ्या. आता १ टोमॅटोची प्युरी घाला आणि तेल सुटेपर्यंत शिजवा. एक मिनिट गॅस बंद करा आणि दह्याचे मिश्रण घाला. सतत ढवळत ते शिजवा. तेल वेगळे झाल्यावर १ चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ आणि १/२ कप पाणी घाला. २-३ मिनिटे शिजवल्यानंतर, भरलेले गट्टे घाला आणि आणखी ४-५ मिनिटे शिजवा. ताज्या कोथिंबीर आणि क्रीमने सजवा. गरमागरम फुलके/रोट्यासोबत सर्व्ह करा.