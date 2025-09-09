Paneer Moong Dal Appe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा पनीर मुग डाळ अप्पे, लगेच नोट करा रेसिपी

Paneer Moong Dal Appe Recipe: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात उत्साहपूर्ण आणि पौष्टिक बनवतो, आणि पनीर मूग डाळ अप्पे हा त्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. ही रेसिपी मूग डाळ आणि पनीरच्या पौष्टिकतेचा संगम आहे, जी प्रथिनांनी समृद्ध आहे आणि चवीने भरपूर आहे. मूग डाळ आतड्यांचे आरोग्य सुधारते, तर पनीर कॅल्शियम आणि प्रथिनांचा उत्तम स्रोत आहे. ज्यामुळे हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडतो. हा दक्षिण भारतीय अप्पे झटपट तयार होतो आणि कमी तेलात बनवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे तो आरोग्यदायी आणि हलका आहे. सकाळच्या धावपळीतही १५-२० मिनिटांत हा नाश्ता तयार होतो आणि सांबर किंवा चटणीसोबत सर्व्ह केल्यास त्याची चव आणखी खुलते. मुलांसाठी टिफिनसाठी किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठीही हा अप्पे उत्तम आहे. चला तर मग झटपट रेसिपी जाणून घेऊया. .पनीर मुग डाळ अप्पे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य१ कप भिजवलेली मूग डाळ धुऊन ३-४ तास भिजत ठेवलेली१ इंच आलं ३-४ लसूण पाकळ्या २ हिरव्या मिरच्या २ टेबलस्पून दही१/२ कप मखना १/२ कप पाणी १/२ कांदा १/२ सिमला मिरची१/२ कप स्वीट कॉर्न १०० ग्रॅम पनीर १ टीस्पून मीठ १.५ टीस्पून जिरे-धणे पावडर १ टीस्पून लाल मिरची पावडर १/२ टीस्पून हळद पावडर १/२ टीस्पून गरम मसाला १ टीस्पून कुकिंग सोडा किंवा फ्रूट सॉल्ट .पनीर मुग डाळ अप्पे बनवण्याची कृतीसर्वात आधी भिजवलेली मुग डाळा घ्या. त्यात आल, लसूण, मिरची, दही,मखाना सर्व मिक्सरमध्ये चांगले बारीक करा. नंतर कांदा, शिमला मिरची,मका सर्व बारीक करा. हे डाळीच्या मिश्रणात टाका. नंतर सर्व मसाले आणि मीठ टाका. नंतर अप्पे पात्र गरम करा आणि त्यात मिश्रण टाका आणि अप्पे हिरवी चटणीसोबत सर्व्ह करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.