Pasta Manchurian Recipe: टिफिनसाठी सकाळी घरच्या घरी बनवा मंचूरियन पास्ता, सोपी आहे रेसिपी

Morning Breakfast Pasta Manchurian Recipe: टिफिनसाठी काहीतरी चविष्ट आणि वेगळे बनवण्याचा विचार करत आहात? मग मंचूरियन पास्ता ही उत्तम रेसिपी आहे! ही डिश भारतीय आणि चायनीज चवींचा अप्रतिम संगम आहे, जी घरच्या घरी सहज आणि कमी वेळेत बनवता येते. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारी ही रेसिपी चटपटीत, रुचकर आणि पौष्टिक आहे. पास्त्याची मऊ टेक्सचर आणि मंचूरियन सॉसची तिखट-गोड चव यामुळे टिफिनला एक खास ट्विस्ट मिळतो. ही रेसिपी बनवण्यासाठी घरात असलेले साहित्य पुरेसे आहे, आणि तयारीसाठी जास्त वेळ लागत नाही. शाळेच्या टिफिनसाठी किंवा ऑफिसच्या जेवणासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. तुमच्या कुटुंबाला किंवा सहकाऱ्यांना प्रभावित करण्यासाठी ही सोपी पण स्वादिष्ट डिश नक्की ट्राय करा. चला, या मंचूरियन पास्ताची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया आणि टिफिनला खास बनवूया!.मंचूरियन पास्ता बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपास्तामीठतेलपाणीलसूण पेस्टशिमला मिरचीकांदासोया सॉसव्हिनेगरकॉर्न फ्लोअर.मंचूरियन पास्ता बनवण्याची कृतीमंचूरियन पास्ता तयार करण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्यात पाणी गरम करून त्यात थोडे मीठ आणि तेल टाका पाणी उकळल्यानंतर त्यात पास्ता टाका. नंतर पास्ता वेगळा काढून घ्यावा. नंतर तेल गरम करून त्यात आलं, लसूणं, हिरवी मिरची, कांदा, गाजर, शिमला मिरची, टोमॅटो टाका. नंतर चांगले सर्व नीट मिसळा. यानंतर त्यात सोया सॉस, चिली सॉस, टोमॅटो सॉस, व्हिनेगर टाका आणि मिसळा. नंतर कॉर्न फ्लोअर आणि पास्त टाका. नंतर थोडावेळ झाकून ठेवा. नंतर गरमा गरमा सर्व्ह करा.