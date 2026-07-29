तूपही झाले 'प्रीमियम'! शुद्ध गायीच्या तुपाला पसंती वाढली; घरगुती चवीच्या शोधात ग्राहक

भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहकोपयोगी मालाच्या (एफएमसीजी) बाजारपेठेला २०२६ सालात अनेक वेगवेगळ्या प्रवाहांच्या संयोगातून आकार दिला जात आहे. ग्रामीण भागातील मागणीने सलग कित्येक तिमाहींमध्ये शहरी भागातील उपभोगाला मागे टाकले आहे, क्विक कॉमर्स बाजारपेठेमुळे कुटुंबांच्या खरेदीच्या पद्धती बदलल्या आहेत, आणि कमी किमतीऐवजी मूल्याला महत्त्व देण्याचे प्रमाण सर्व उत्पन्नगटांतील ग्राहकांमध्ये वाढत आहे. .प्रीमियमायझेशन अर्थात मालाचा दर्जा व किंमत दोन्ही वाढवण्याची प्रक्रिया सर्व प्रवर्गांतील खरेदीचे प्रवाह निश्चित करणारा एक घटक झाला आहे. नील्सनआयक्यूने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एफएमसीजी बाजारपेठेत आर्थिक वर्ष २६च्या पहिल्या तिमाहीत मूल्याच्या निकषावर १३.९ टक्के तर प्रमाणाच्या (व्हॉल्युम) निकषावर ६ टक्के वाढ झाली होती, ग्रामीण बाजारपेठांची सातत्यपूर्ण आघाडी व क्विक-कॉमर्स चॅनल्समध्ये ढोबळ व्यापाराच्या तुलनेत दोन ते तीन पट वेगाने झालेला विस्तार यांच्या जोरावर ही वाढ साध्य झाली होती..ही चॅनल्स अधिकाधिक प्रगल्भ होत गेल्यामुळे रिटेल विक्रेते वितरणाचे मोजमाप नव्याने करत आहेत आणि अव्वल दर्जाची (प्रीमियम) उत्पादने ग्राहकांपर्यंत आजवर कधीही न गाठलेल्या वेगाने पोहोचत आहेत. प्रीमियमाझेशन ही बाब एकेकाळी केवळ महानगरे व श्रेणी १ शहरांमध्ये माहीत होती पण आता ती जनवर्तनापर्यंत उत्क्रांत झाली आहे. त्यामुळे श्रेणी २ व श्रेणी ३ बाजारपेठांपर्यंत प्रीमियमायझेशन पोहोचले आहे. या उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये प्रीमियमायझेशनचा प्रवाह अनेकदा ‘परवडण्याजोग्या चैनीच्या’ स्वरूपात बघायला मिळतो..Pumpkin Jowar Idli: कमी तेल, भरपूर पोषण! नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गरमागरम 'भोपळा-ज्वारी इडली' .यामध्ये उत्पादन छोट्या, आवाक्यात येणाऱ्या आकारमानात मिळत असल्यामुळे ग्राहक अधिक चांगल्या दर्जाच्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंना पसंती देतात आणि एकावेळी खिशावर फार भार न टाकता अधिक चांगल्या दर्जाचा अनुभव घेतात. या पद्धतीमुळे प्रयोगांना चालना मिळते आणि किमतीबाबत संवेदनशील विभागांमध्ये उत्पादने अधिक खोलवर पोहोचतात. अर्थात केवळ किंमत अधिक आहे म्हणजे उत्पादन ‘प्रीमियम’ आहे अशी व्याख्या आता राहिलेली नाही. .दर्जा, चव व एकंदर अनुभवात अर्थपूर्ण फरक दिसतो तेव्हा ग्राहकांद्वारे अधिक किमतीच्या व चांगल्या उत्पादनाला प्राधान्य दिले जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. हे स्थित्यंतर किराणामालाच्या सर्व उत्पादनांमध्ये दिसत आहे. स्वयंपाकातील कोल्ड-प्रेस्ड तेलापासून अनपॉलिश्ड डाळी व ब्रॅण्डेड अत्यावश्यक वस्तूंना लोक प्राधान्य देऊ लागले आहेत. ग्राहक अन्नावर करत असणाऱ्या खर्चामध्ये अव्वल दर्जाच्या उत्पादनांचा वाटा अर्थपूर्ण पद्धतीने वाढत असल्याचे प्रमुख कंपन्यांनी नोंदवले आहे. .हा प्रवाह गायीच्या शुद्ध तुपातही दिसून आला आहे. या पारंपरिक अत्यावश्यक पदार्थाने हळूहळू व्यापक, अगदी जागतिक म्हणता येईल, अशी पसंती प्राप्त केली आहे. भारतातील संघटित दुग्धोत्पादन विभागांत आर्थिक वर्ष २७मध्ये १३-१५ टक्के महसूल वाढ अपेक्षित आहे. दूध तसेच लोणी व तूप यांसारख्या मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पादनांना असणारी मागणी लवचिक पद्धतीने वाढत आहे. यात घरी तयार केलेल्या तुपाचा परिचित सुवास, स्पर्श आणि चव यांच्या शोधात असणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढत आहे, त्यासोबतच या ग्राहकांना सातत्य व दर्जाही हवा असतो आणि हे सर्व दमदार उत्पादन प्रक्रिया व काटेकोर दर्जा नियंत्रण राखू शकणारे ब्रॅण्ड्सच देऊ शकतात. .ब्रिटानिया सत्त्वम प्युअर काऊ घी, या उत्पादनात ब्रिटानियाची दर्जा व विश्वासाची दीर्घ परंपरा आणि ‘घरासारखा’ अस्सल अनुभव देण्यासाठी केलेली रचना यांची सांगड घालण्यात आली आहे. ‘सत्त्वम्’ हे नावच शुद्धता व उत्कृष्टतेचे प्रतीक आहे. अस्सल ‘घरच्यासारखा’ अनुभव देण्याच्या दृष्टीने विकसित करण्यात आलेले सत्त्वम पारंपरिक घरगुती पद्धतींपासून प्रेरणा घेऊन तयार केले जाते. तुपाचा विशिष्ट खमंग वास यावा म्हणून ते १०५ अंश सेल्सिअसहून अधिक तापमानावर तयार केले जाते आणि मग सुमारे ४८ तास काळजीपूर्वक थंड केले जाते. .या संथ गतीने तूप थंड करण्याच्या प्रक्रियेमुळे मुलायम, दाणेदार पोत तुपाला येतो आणि बहुतेक ग्राहकांना घरी कढवलेल्या तुपाची आठवण करून देतो. शिवाय तुपाचा विशिष्ट सुवास व उत्तम चव तर असतेच. आजच्या चिकित्सक ग्राहकाच्या मनात अन्नपदार्थ कुठून आले आहेत याची चिंताही असतेच. सत्त्वम थेट गायीच्या दुधाच्या खरेदीच्या उपक्रमाद्वारे यावर उपाय करत आहे. या उपक्रमाद्वारे ३०००हून अधिक शेतकऱ्यांना मदत मिळत आहे, दुधाच्या संकलनापासून ते पॅकेजिंक व वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर काटेकोर दर्जा तपासणी होत आहे. .Ragi Uppu Urundai Recipe: नाचणी सत्त्व विसरा! फक्त 1 कप नाचणीच्या पिठापासून बनवा मऊ, चविष्ट उप्पू उरुंडई; नाश्ता आणि टिफिनसाठी बेस्ट.हे दूध वेगवेगळ्या आकारमानाच्या पॅकिंगमध्ये उपलब्ध करण्यात आले आहे. २०० मिली, ५०० मिली व एक लिटर अशा वेगवेगळ्या पॅकिंगमध्ये हे दूध उपलब्ध आहे. त्यामुळे ग्राहक त्यांच्या कुटुंबाच्या गरजेप्रमाणे योग्य तो पॅक निवडू शकतात. ग्राहकांच्या अपेक्षांमध्ये सातत्याने बदल होत असल्याने विश्वासार्ह दर्जाची सांगड उत्तम उत्पादन अनुभवाशी घालणारे ब्रॅण्ड दीर्घकाळात ग्राहकांच्या पसंतीचे ठरण्याची शक्यता वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.