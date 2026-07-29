फूड

तूपही झाले 'प्रीमियम'! शुद्ध गायीच्या तुपाला पसंती वाढली; घरगुती चवीच्या शोधात ग्राहक

Premiumisation: दैनंदिन अत्यावश्यक वस्तूंच्या ‘प्रीमियमायझेशन’मुळे एफएमसीजी वाढीला चालना मिळाली आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंमध्येही 'प्रीमियम'चा ट्रेंड आला आहे. भारतीय ग्राहकांचा चेहरा बदलत आहे.
premium cow ghee

premium cow ghee

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहकोपयोगी मालाच्या (एफएमसीजी) बाजारपेठेला २०२६ सालात अनेक वेगवेगळ्या प्रवाहांच्या संयोगातून आकार दिला जात आहे. ग्रामीण भागातील मागणीने सलग कित्येक तिमाहींमध्ये शहरी भागातील उपभोगाला मागे टाकले आहे, क्विक कॉमर्स बाजारपेठेमुळे कुटुंबांच्या खरेदीच्या पद्धती बदलल्या आहेत, आणि कमी किमतीऐवजी मूल्याला महत्त्व देण्याचे प्रमाण सर्व उत्पन्नगटांतील ग्राहकांमध्ये वाढत आहे.

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