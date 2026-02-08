Propose Day 2026 Special Recipe: प्रपोज डे ला बनवा खास शाही तुकडा, चव अन् प्रेम दोन्ही होईल दुप्पट, लगेच नोट करा रेसिपी

shahi tukda recipe at home for partner: प्रपोज डे हा व्हॅलेंटाईन वीकमधील अत्यंत खास दिवस मानला जातो. या दिवशी प्रेम व्यक्त करण्यासाठी अनेक जण वेगवेगळ्या पद्धती वापरतात. कोणी रोमँटिक शुभेच्छा पाठवतो, तर कोणी खास गिफ्ट देतो. मात्र, स्वतःच्या हाताने बनवलेली एखादी चवदार रेसिपी पार्टनरच्या मनावर अधिक खोल छाप सोडते. यंदा प्रपोज डे अधिक खास आणि संस्मरणीय बनवण्यासाठी जोडीदारासाठी घरच्या घरी स्पेशल शाही तुकडा नक्की ट्राय करू शकता. शाही तुकडा हा पारंपरिक गोड पदार्थ केवळ चवीलाच नाही, तर नावाप्रमाणेच शाही थाटही देतो. केशर, साखर आणि सुकामेव्याचा सुरेख संगम या पदार्थाला खास बनवतो. प्रपोज डे निमित्त हा गोड पदार्थ बनवून तुम्ही तुमच्या भावना वेगळ्या पद्धतीने व्यक्त करू शकता. चला तर मग शाही तुकडा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यब्रेडचे ४ तुकडे१/२ मिली पाणी४ वेलची कुस्करलेली४ कप दूध१ मूठभर काजू१ मूठभर पिस्ता१/२ कप तूप१/२ कप साखर२ कुस्करलेले केशराचे धागे१ मूठभर बदाम.कृतीसर्वप्रथम एक भांडे घ्या आणि त्यात साखर घालून पाणी गरम करा. साखर विरघळल्यानंतर त्यात केशर घाला.जेव्हा सरबत थोडे घट्ट होईल तेव्हा गॅस बंद करा आणि बाजूला ठेवा. दुसरे पॅन घ्या, दूध मध्यम आचेवर १/४ होईपर्यंत उकळवा. दूध कमी झाल्यावर वेलची पूड, १/४ साखरेचा पाक घाला आणि चांगले मिसळा. आता ब्रेड स्लाईस घ्या आणि त्यांच्या कडा कापून त्याचे दोन त्रिकोण करा. नंतर एका पॅनमध्ये तूप गरम करा आणि ब्रेड दोन्ही बाजूंनी तपकिरी होईपर्यंत फ्राय करा. ब्रेड स्लाईस तळल्यानंतर, प्रत्येक स्लाईस उरलेल्या सिरपमध्ये सुमारे अर्धा ते एक मिनिट भिजवा. तयार रबरी ब्रेडच्या स्लाईसवर ओता आणि उरलेल्या काजूने सजवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.