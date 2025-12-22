Morning Breakfast Recipe: प्रथिनेयुक्त नाश्ता बनवायचा असेल तर मुगापासून बनवा हा खास पदार्थ, अगदी सोपी आहे रेसिपी

Healthy Breakfast Recipe: तुम्हाला जर दररोज एकाच प्रकारचा नाश्ताय करुन कंटाळा आला असेल तर तुम्हाला काहीतरी हेल्दी हवे असेल तर तुम्ही मसालेदार मुगाची चाट बनवू शकता. त्यासाठी जास्त मेहनत घ्यावी लागणार नाही. हा पदार्थ बनवायला सोपा आणि प्रथिनेयुक्तआहे. जर तुमच्या मुलांना मुग खायला आवडत नसेल तर चाट बनवून देऊ शकता. (protein rich breakfast recipe with moong).मूग चाट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यसंपूर्ण मूग डाळडाळिंबाच्या बीयास्वीट कॉर्नशेंगदाण्याचे दाणेकाजूचिरलेला कांदाचिरलेला टोमॅटोलिंबूकाळे मीठबारिक चिरलेली कोथिंबीरकाळी मिरी.मूग चाट बनवण्याची कृतीरात्रभर मूग भिजत ठेवा. सकळी कुकरमध्ये शिजवा. नंतर पाणी काढून टाका. आता एका पॅनमध्ये तूप किंवा तेला टाका. त्यात जिरे घाला. नंतर मूग फ्राय करा. नंतर मीठ, तिखट टाका. फ्राय केलेली मूगवर बारीक चिरलेला कांदा, तुम्ही भुजिया शेव, वाफवलेला बटाट देखील टाकू शकता. तसेच यात हिरवी चटणी आणि आंबट-गोड चटणी देखील टाकू शकता. प्रोटीनयुक्त हा नाश्ता लहान मुले देखील आवडीने खातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.