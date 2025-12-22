फूड

Morning Breakfast Recipe: प्रथिनेयुक्त नाश्ता बनवायचा असेल तर मुगापासून बनवा हा खास पदार्थ, अगदी सोपी आहे रेसिपी

Healthy Breakfast Recipe: जर तुम्हाला नाश्त्यात काय बनवायचे हे माहित नसेल, तर हा हरभरा चाट वापरून पहा. ते बनवायला खूप सोपे आहे.
Healthy Breakfast Recipe: तुम्हाला जर दररोज एकाच प्रकारचा नाश्ताय करुन कंटाळा आला असेल तर तुम्हाला काहीतरी हेल्दी हवे असेल तर तुम्ही मसालेदार मुगाची चाट बनवू शकता. त्यासाठी जास्त मेहनत घ्यावी लागणार नाही. हा पदार्थ बनवायला सोपा आणि प्रथिनेयुक्तआहे. जर तुमच्या मुलांना मुग खायला आवडत नसेल तर चाट बनवून देऊ शकता. (protein rich breakfast recipe with moong)

