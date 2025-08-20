Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्याला झटपट बनवा चवदार ज्वारीची उकडपेंडी, सोपी आहे रेसिपी

पावसाळ्याच्या थंड सकाळी गरमागरम आणि पौष्टिक नाश्ता हवा असेल, तर ज्वारीची उकडपेंडी हा उत्तम पर्याय आहे. ही पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रेसिपी झटपट तयार होते आणि चवीला अप्रतिम लागते. ज्वारीचे पीठ, थोडे मसाले आणि कांदा यांचा सुंदर मेळ या डिशला खास बनवतो. ज्वारी आरोग्यासाठीही उत्तम आहे; यात फायबर, लोह आणि इतर पोषक तत्वे मुबलक प्रमाणात असतात, ज्यामुळे दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने होते. ही उकडपेंडी बनवायला सोपी आणि कमी वेळ लागतो, त्यामुळे सकाळच्या घाईतही ती सहज तयार करता येते. यात तुम्ही हव्या त्या भाज्या किंवा मसाले घालून चव वाढवू शकता. दही, लोणचे किंवा साजूक तुपासोबत सर्व्ह केल्यास याची मजा द्विगुणित होते. चला, तर मग या पावसाळ्यात सकाळच्या नाश्त्याला बनवूया चवदार आणि पौष्टिक ज्वारीची उकडपेंडी! .लागणारे साहित्य१ कप ज्वारीचे पीठ २ कप पाणी १ छोटा कांदा, बारीक चिरलेला १ हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला १ टीस्पून जिरे १ टीस्पून तेल किंवा तूप चवीनुसार मीठ ताजी कोथिंबीरची पाने, चिरलेली १/२ टीस्पून मोहरीकढीपत्ता किसलेले नारळ.बनवण्याची कृतीएका पॅनमध्ये तेल किंवा तूप गरम करा. त्यात जिरे, मोहरी घाला. चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता घाला. कांदे सोनेरी होईपर्यंत परतावे. पॅनमध्ये पाणी आणि मीठ घाला. उकळी आणा. उकळत्या पाण्यात हळूहळू ज्वारीचे पीठ टाका, गुठळ्या होऊ नयेत म्हणून सतत ढवळत राहा. गॅस कमी करा, झाकण ठेवा आणि ५-७ मिनिटे शिजवा, अधूनमधून ढवळत राहा, जोपर्यंत मिश्रण घट्ट होत नाही आणि मऊ कणकेसारखे घट्ट होत नाही. कोथिंबीरची पाने आणि किसलेले नारळ घालून सजवा. दही, लोणचे किंवा तुपाच्या तुपाने गरम गरम सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.