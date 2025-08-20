फूड

Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्याला झटपट बनवा चवदार ज्वारीची उकडपेंडी, सोपी आहे रेसिपी

पावसाळ्याच्या थंड सकाळी गरमागरम आणि पौष्टिक नाश्ता हवा असेल, तर ज्वारीची उकडपेंडी हा उत्तम पर्याय आहे. ही पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रेसिपी झटपट तयार होते आणि चवीला अप्रतिम लागते.
Morning Breakfast Recipe
Morning Breakfast RecipeSakal
पुजा बोनकिले
Updated on

पावसाळ्याच्या थंड सकाळी गरमागरम आणि पौष्टिक नाश्ता हवा असेल, तर ज्वारीची उकडपेंडी हा उत्तम पर्याय आहे. ही पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रेसिपी झटपट तयार होते आणि चवीला अप्रतिम लागते. ज्वारीचे पीठ, थोडे मसाले आणि कांदा यांचा सुंदर मेळ या डिशला खास बनवतो. ज्वारी आरोग्यासाठीही उत्तम आहे; यात फायबर, लोह आणि इतर पोषक तत्वे मुबलक प्रमाणात असतात, ज्यामुळे दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने होते. ही उकडपेंडी बनवायला सोपी आणि कमी वेळ लागतो, त्यामुळे सकाळच्या घाईतही ती सहज तयार करता येते. यात तुम्ही हव्या त्या भाज्या किंवा मसाले घालून चव वाढवू शकता. दही, लोणचे किंवा साजूक तुपासोबत सर्व्ह केल्यास याची मजा द्विगुणित होते. चला, तर मग या पावसाळ्यात सकाळच्या नाश्त्याला बनवूया चवदार आणि पौष्टिक ज्वारीची उकडपेंडी!

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food tips
food section
Food marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com