Weekend Breakfast: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा चवदार पालक स्प्रिंग रोल, वीकेंड होईल स्पेशल

How to make crispy spinach spring rolls at home : वीकेंडला काही खास बनवायचे असेल तर पालक स्प्रिंग रोल्स उत्तम पर्याय आहे.
वीकेंडच्या नाश्त्यासाठी पालक स्प्रिंग रोल्स एक उत्तम पर्याय आहे.

हे रोल्स झटपट तयार होतात आणि पालकाच्या पौष्टिक गुणधर्मांनी भरलेले आहेत.

कुरकुरीत कवच आणि खमंग मसाल्यांनी युक्त ही डिश मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल. घरात उपलब्ध साहित्याने तयार होणारी ही रेसिपी व्यस्त सकाळीही खास बनवेल.

Weekend breakfast Recipe: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने आणि चवदार पदार्थांनी करतो. वीकेंडला सकाळी आपल्या कुटुंबाला चवदार आणि पौष्टिक पालक स्प्रिंग रोल्सने आनंदित करा. हे झटपट बनणारे स्प्रिंग रोल्स पालकाच्या पौष्टिक गुणधर्मांनी आणि कुरकुरीत कवचाने सर्वांचे मन जिंकतील. पालकामध्ये लोह, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मुबलक असतात, ज्यामुळे हे रोल्स आरोग्यदायी आणि चविष्ट पर्याय ठरतात. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल अशी ही रेसिपी आहे. खमंग मसाल्यांनी युक्त आणि सोप्या पद्धतीने बनवता येणारी ही डिश वीकेंडच्या नाश्त्याला खास बनवेल. घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्याने आणि कमी वेळेत तयार होणारी ही रेसिपी व्यस्त सकाळीही उत्तम पर्याय आहे. पालक स्प्रिंग रोल बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

