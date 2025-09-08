Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा 'Avocado Paneer Toast', सोपी आहे रेसिपी

Avocado Paneer Toast recipe for breakfast 2025: सकाळी नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात उत्साहाने आणि ऊर्जेने करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. जर तुम्ही रोजच्या जुन्या नाश्त्याला कंटाळला असाल आणि काहीतरी नवीन, चविष्ट आणि पौष्टिक बनवण्याचा विचार करत असाल, तर 'अव्होकॅडो पनीर टोस्ट' ही रेसिपी तुमच्यासाठी आहे! ही सोपी आणि झटपट बनणारी डिश तुमच्या सकाळच्या नाश्त्याला एक आधुनिक आणि आरोग्यदायी ट्विस्ट देईल. अव्होकॅडोच्या मलईदार चवीसोबत पनीरचा प्रथिनयुक्त स्वाद आणि टोस्टचा कुरकुरीतपणा यांचा सुंदर संगम या रेसिपीमध्ये आहे. अव्होकॅडोमध्ये निरोगी फॅट्स, व्हिटॅमिन्स आणि फायबर असतात, तर पनीर प्रथिने आणि कॅल्शियमने समृद्ध आहे. ही डिश फक्त १०-१५ मिनिटांत तयार होते. खास गोष्ट म्हणजे, ही रेसिपी मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडते. चला, जाणून घेऊया कशी बनवायची ही स्वादिष्ट 'अव्होकॅडो पनीर टोस्ट' आणि कोणते साहित्य लागते. .लागणारे साहित्यबारिक कांदाटोमॅटोकोथिंबीरलिंबाचा रसमीठटोस्ट.बनवण्याची कृतीसर्वात आधी दोन अेवोकॅडो बारीक करून घ्या. नंतर त्यात बारीक कांदा, टोमॅटो, बारीक चिरलेली कोथिंबीर,लिंबाचा रस,मीठ टाकून चांगले मिसळा. नंतर टोस्ट घ्या त्यावर हे मिश्रण लावा. नंतर पनीर किसून सर्व्ह करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.