Morning Breakfast Recpe: सकाळी नाश्त्यात 15 मिनिटांत बनवा रवा डोसा, सोपी आहे रेसिपी

how to make instant rava dosa in 15 minutes: सकाळचा नाश्ता पटकन तयार व्हावा आणि त्याच वेळी चविष्टही असावा, अशी प्रत्येक घरातील इच्छा असते. अशावेळी 15 मिनिटांत बनणारा रवा डोसा हा एकदम उत्तम पर्याय आहे. रव्यापासून बनलेला हा डोसा खमंग, कुरकुरीत आणि हलकाफुलका असल्यामुळे मोठ्यांपासून ते लहानांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. सकाळी ऑफिसची किंवा मुलांच्या शाळेची घाई असली तरीही ही रेसिपी अगदी झटपट बनवता येते. रवा डोसा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया..रवा डोसा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यरवाबटाटहिरवी मिरचीमीठकढीपत्ताजीरंमोहरीहिंग चणा डाळकांदा वाटाणाउडीद डाळबेसण गव्हाचे पीठलाल तिखटहळद.रवा डोसा बनवण्याची कृतीरवा डोसा बनवण्यासाठी सर्वात आधी तेल गरम करा त्यात जीर, मोहरी, हिंग, चणा डाळा, उडीद डाळ, हिरवी मिरची, आलं, काजू, कढीपत्ता चांगले मिसळा. नंतर त्यात बारिक चिरलेला कांदा, वाटाणा टाकून चागले शिजवा. नंतर यात लाल तिखट, हळद, मीठ, वाफवलेला बटाटा टाकून चांगले मिसळा. नंतर कोथिंबीर टाका आणि चांगले मिसळा. नंतर रवा, दही, बेसण, मीठ आणि गव्हाचे पीठ एकत्र चांगले मिसळा. नंतर पाणी टाकून पातळ सारण बनवा. नंतर बेकिंग सोडा मिसळा. नंतर तवा गरम करुन डोसा तयार करावा आणि बटाट्याची भाजी भरावी. झटपट रवा डोसा तयार आहे..