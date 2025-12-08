Morning Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात घाईत झटपट तयार होणारा कच्च्या बटाट्याचा नाश्ता, सोपी आहे रेसिपी

Instant Indian breakfast recipes for busy mornings: सकाळची नाश्त्याची वेळ म्हणजे घरातील सर्वात धावपळीचा क्षण! कामावर जाण्याची घाई, मुलांची तयारी, आणि त्यात नाश्ता पौष्टिकही हवा आणि झटपटही हवा. अशा वेळी कच्च्या बटाट्याचा हा झटपट तयार होणारा नाश्ता तुमच्यासाठी अगदी परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो. बटाटे म्हणजे अनेक घरात नेहमी उपलब्ध असणारी भाजी. त्यातून काहीतरी पटकन आणि चविष्ट बनवता आलं, तर सकाळची चिंता कमी होते. कच्च्या बटाट्याचा हा नाश्ता चवीला जबरदस्त लागतोच, पण तयार होण्यासाठी लागणारा वेळही खूप कमी आहे. फक्त काही साधे मसाले, थोडंसं तेल आणि हाताशी असलेले बटाटे, एवढ्यातच तयार होतो एक स्वादिष्ट आणि भरपूर ऊर्जा देणारा नाश्ता. विशेष म्हणजे हा नाश्ता मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो आणि डब्यातही देता येतो. हा पदार्थ बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया..लागणारे साहित्य बटाटेहिरवी मिरचीलसूणआलंपाणीरवादहीहळदलाल तिखटमीठधने पावडरजीरमोहरी.कृतीसर्वात आधी बटाट्याचे बारीक काप करा. नंतर मिक्सरमध्ये बटाट्याचे काप, हिरवी मिरची,लसूण, आलं आणि थोडे पाणी टाकून चांगली बारीक करुन घ्यावे. नंतर एका बाउलमध्ये रवा,दही चांगले मिसळा. नंतर बटाट्याची पेस्ट मिसळा आणि १० मिनिटं झाकून ठेवा. नंतर यात हळद, लाल तिखट,धने पावडर, मीठ आणि कोथींबीर टाका. नंतर जीरं आणि मोहरीचा तडका टाका सर्व चांगले मिसळा. नंतर सोडा टाका. नंतर तवा गरम करा आणि त्यावर हे सारण टाका. तुमचा बटाट्याचा चवीष्ट पदार्थ तयार आहे. तुम्ही टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करु शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.