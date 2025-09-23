Navratri 2025 Fasting Recipe: नवरात्रीच्या उपवासाला बनवा झटपट उपवासाचे पराठे, सोपी आहे रेसिपी

नवरात्रीच्या उपवासासाठी झटपट रेसिपी.उपवासाचे पराठे बनवायला सोपे आहे.दिवसभर उत्साही राहाल..Quick Navratri fasting paratha recipe 2025: आज नवरात्रीचा दुसरा दिवस आहे. अनेक लोक नवरात्रीत उपवास करतात. नवरात्रीच्या उपवासात तुम्ही उपवास करत असाल तर उपवासाचे पराठे उत्तम पर्याय आहे. सात्विक आणि ग्लूटेन-मुक्त असलेले हे पराठे दिवसभर तुम्हाला उत्साही ठेवतील. हे पराठे बनवायला सोपे आणि कमी वेळेत तयार होतात. यंदा नवरात्रीत नक्की हा पराठा ट्राय करा. उपवासाचा पराठा तयार करण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबटाटाहिरवी मिरचीजिरंमीठराजगिरा पीठपाणी.पराठा बनवण्याची कृतीसर्वात आधी वाफवलेला बटाटा किसून घ्यावा.नंतर हिरवी मिरची, जिरं, मीठ बारीक करा आणि बटाट्यामध्ये मिसळा. नंतर राजगिरा पीठ, मीठ टाकून चांगले मिसळा. नंतर पाणी टाकून चांगले मिसळा. नंतर थोडे पीठ लावून पराठा लाटून घ्यावा. नंतर गरम तव्यावर तूप लावून चांगला भाजावा. उपवासाचा पराठा तयार आहे. .नवरात्रीच्या उपवासासाठी पराठे बनवण्यासाठी कोणते साहित्य वापरावे?कुट्टू (बकव्हीट) किंवा सिंघाडा (पाण्याचे कणीक) पीठ, उकडलेले बटाटे, सेंधा नमक आणि उपवासाला परवानगी असलेले मसाले जसे जिरे किंवा मिरची पावडर वापरावे..नवरात्रीचे उपवास पराठे झटपट कसे बनवावे? कुट्टू किंवा सिंघाडा पीठात उकडलेले बटाटे, सेंधा नमक आणि मसाले मिसळा, थोडे पाणी घालून पीठ भिजवा, पराठे लाटा आणि तव्यावर थोड्या तुपात भाजा..उपवासाचे पराठे वजन कमी करण्यासाठी योग्य आहेत का?होय, कमी तुपात बनवलेले आणि कमी कॅलरी असलेल्या भाज्यांसोबत खाल्ले तर हे ग्लूटेन-मुक्त पराठे वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त आहेत. .नवरात्रीच्या पराठ्यांमध्ये कोणत्या भाज्या मिसळता येतील?उपवासाला परवानगी असलेल्या भाज्या जसे गाजर, भोपळा किंवा कोबी खिसून मिसळता येईल, ज्यामुळे चव आणि पौष्टिकता वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.