Weekend Breakfast Idea: वीकेंडला सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा दुधीभोपळ्याचे सँडविच, सोपी आहे रेसिपी

वीकेंडच्या सकाळी झटपट आणि पौष्टिक नाश्त्यासाठी दुधीभोपळ्याचे सँडविच एक उत्तम पर्याय आहे. ही सोपी रेसिपी दुधीभोपळा, गाजर, कांदा आणि मसाल्यांनी बनवली जाते, ज्यामुळे तुम्हाला प्रथिने, फायबर आणि जीवनसत्त्वे मिळतात. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारी ही डिश कमी वेळात तयार होते..Quick Weekend Breakfast: वीकेंडच्या सकाळी काहीतरी चविष्ट आणि पौष्टिक खाण्याची इच्छा असते, पण वेळेची कमतरता अनेकांना जाणवते. अशा वेळी दुधीभोपळ्याचे सँडविच हा एक उत्तम पर्याय आहे. ही सोपी आणि झटपट बनणारी रेसिपी तुमच्या सकाळी नाश्त्याला एक नवा स्वाद आणि पोषण देईल. दुधीभोपळा, जो आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे, त्याचा वापर करून हे सँडविच बनवणे खूपच सोपे आहे. यात प्रथिने, फायबर आणि जीवनसत्त्वे यांचा समावेश आहे, जे तुम्हाला दिवसभरासाठी ऊर्जा प्रदान करते. विशेष म्हणजे, ही रेसिपी बनवण्यासाठी जास्त वेळ किंवा अवघड साहित्य लागत नाही. मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल अशी ही डिश आहे. चला तर मग, या वीकेंडला सकाळी नाश्त्यासाठी बनवूया दुधीभोपळ्याचे सँडविच..लागणारे साहित्य १/२ कप किसलेले लौकी १/३ कप किसलेले गाजर १ चिरलेला कांदा १ टीस्पून मिरचीचे तुकडे १/२ टीस्पून हळद १ टीस्पून धणे पावडर १/२ टीस्पून जिरे पावडर चवीनुसार मीठ १ टीस्पून तीळ १/२ टीस्पून ओवा मूठभर धणे १/२ कप बेसन २ ब्रेड स्लाईस स्वयंपाकासाठी तेल १ चीज स्लाईस.कृतीसर्वात आधी एका भांड्यात दुधी भोपळा, गाजर, कांदा किसून घ्यावे. नंतर त्यात मीठ, हळद,लाल तिखट, सर्व मसाले टाकावे. नंतर बेसण आणि ओवा टाका. नंतर कोथिंबीर आणि पाणी टाकावे. नंतर सर्व सारण ब्रेडच्या एका स्लाइसवर लावावे. त्यावर दुसऱ्या स्लाइसवर सारण लावावे आणि चांगेल गरम तव्यावर तेल लावून भाजून घ्यावे. नंतर त्यावर चीज स्लाइस ठेवा आणि परत दोन्ही बाजून तेल लावून भाजून घ्यावे. तुम्ही टोमॅटो सॉस सोबत सर्व्ह करू शकता.