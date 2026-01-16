Ragi Soup Recipe: वजन कमी करायचंय? मग सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा रागी सुप, सोपी आहे रेसिपी

ragi soup recipe for weight loss in morning: वजन कमी करायचंय पण नाश्त्यात काय खायचं हा प्रश्न रोज पडतोय का? अशावेळी रागी सुप हा एक उत्तम, पौष्टिक आणि हलका पर्याय आहे. रागी म्हणजेच नाचणी ही धान्यप्रकारातील सुपरफूड मानली जाते. यात भरपूर फायबर, कॅल्शियम, आयर्न आणि प्रथिने असतात. ज्यामुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि वारंवार भूक लागत नाही. सकाळी नाश्त्यात रागी सुप घेतल्यास पचनक्रिया सुधारते, शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. हे सुप बनवायला खूप सोपं असून फक्त 10–15 मिनिटांत तयार होतं. ऑफिसला जाण्याची घाई असो किंवा हेल्दी डाएट फॉलो करायचा असो, रागी सुप प्रत्येकासाठी फायदेशीर आहे. चवदार, हलकं आणि आरोग्यासाठी उपयुक्त असलेलं हे रागी सुप तुमच्या वेट लॉस जर्नीसाठी फायदेशीर ठरते. चला तर मग जाणून घेऊया रागी सुप बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .रागी सुप बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यरागीचे पीठमीठमसालेबारिक चिरलेला कांदाबारिक चिरलेला लसूणबारिक चिरलेला गाजरमक्याचे दाणेबीन्सपाणी.रागी सुप बनवण्याची कृतीसर्वात आधी तेलात बारिक चिरलेला कांदा, बारिक चिरलेला लसूण, हिरवी मिरची,बारिक चिरलेला गाजर, बीन्स, मक्याचे दाणे सर्व चांगले परतून घ्यावे. नंतर मीठ आणि मसाले टाकून थोडावेळसाठी झाकून ठेवावे. नंतर रागीच्या पीठात पाणी टाकून चांगली पेस्ट बनवा. नंतर भाज्यांमध्ये पाणी टाका आणि रागीचे पाणा टाका. चांगले उकळू द्या. नंतर गरमा गरमा सुपचा आस्वाद घ्यावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.