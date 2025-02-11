Promise Day 2026 Breakfast: प्रॉमिस डेला हेल्दी सरप्राईज! सकाळीच ट्राय करा कलिंगड-पनीर सॅलड, रेसिपी आहे खूप सोपी

Refreshing Watermelon Paneer Salad Recipe: प्रॉमिस डे म्हणजे नात्यातील विश्वास, साथ आणि प्रेम अधिक घट्ट करण्याचा खास दिवस होय. या दिवशी केवळ शब्दांनीच नाही, तर छोट्या-छोट्या गोष्टींमधूनही आपली भावना व्यक्त करता येते. जर तुम्हाला जोडीदारासाठी काहीतरी हेल्दी, रिफ्रेशिंग आणि प्रेमाने भरलेलं बनवायचं असेल, तर सकाळच्या नाश्त्यात कलिंगड-पनीर सॅलड हा उत्तम आहे.कलिंगडाची गोडसर चव आणि पनीरमधील प्रोटीन यांचा सुंदर मेळ या सॅलडमध्ये पाहायला मिळतो. विशेष म्हणजे ही रेसिपी बनवायला फार वेळ लागत नाही आणि साहित्यही सहज मिळणारं असतं. व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये सतत गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतर हा हलका आणि पौष्टिक नाश्ता शरीरासाठीही फायदेशीर ठरतो. चला तर मग जाणून घेऊया हे सॅलेड बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .कलिंगड- पनीर सॅलड बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यलहान आकाराच्या एका कलिंगडाचे मोठे तुकडे, १५० ग्रॅम पनीर, मूठभर पुदिना, मीठ, मीरपूड, लिंबाचा रस (एका मोठ्या लिंबाचा), एका लिंबाची साल- केवळ वरचा पिवळा भाग किसून (म्हणजे लिंबाचे झेस्ट)..Teddy Day 2026: टेडी डे निमित्त पार्टनरसाठी घरच्या घरी बनवा ऑरेंज केक, लगेच लिहून घ्या रेसिपी .कलिंगड- पनीर सॅलड बनवण्याची कृतीकलिंगड - पनीर सॅलड बनवण्यासाठी सर्वात आधी लहान आकाराची 'शुगर बेबी' कलिंगडे घ्या. सॅलड करायच्या आदल्या दिवशी कलिंगड न कापता फ्रिजमध्ये ठेवून द्या, म्हणजे ते आतून थंड होईल आणि सॅलड आणखी चांगले लागेल. सॅलड करताना कलिंगड कापून आतल्या लाल गराचे मोठे मोठे चौकोनी तुकडे करा. हे तुकडे एका मोठ्या पातेल्यात वा सॅलड बाऊलमध्ये घ्या. आता पनीरचेही लहान चौकोनी तुकडे करून घ्या. कलिंगड आणि पनीरचे तुकडे एकत्र करा. एका लिंबाच्या सालीचा फक्त वरचा पिवळा भाग बारीक किसणीने किसून घ्या. या पिवळ्या सालीला 'लेमन झेस्ट' असे म्हणतात. हे लेमन झेस्ट कलिंगडाच्या तुकड्यांवर घाला. पुदिन्याची मूठभर ताजी पाने धुवून हाताने तोडून घाला. सर्वांत शेवटी सॅलडमध्ये अंदाजाने मीरपूड, थोडेसे मीठ व एका लिंबाचा रस घाला. स्वच्छ हाताने सॅलड एकत्र करा व लगेच खा..काय काळजी घ्यावी- या सॅलडमध्ये वापरायचे सर्व पदार्थ अगदी ताजे असावेत. विशेषतः पनीर - कारण आपण ते कच्चे खाणार आहोत.- लेमन झेस्ट किसताना सांभाळून किसा. हे सॅलड करून ठेवायचे नाही. केल्यावर लगेच सगळ्यांनी मिळून फस्त करायचे. - मीठ-मिरपूड अंदाजानुसार टाकावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.