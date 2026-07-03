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Farali Chilla: संकष्टी चतुर्थी स्पेशल! 15 मिनिटांत बनवा कुरकुरीत फराळी चिला; खिचडी आणि वडा खाण्याचा कंटाळा येईल

Sankashti Chaturthi Farali Chilla Recipe: संकष्टी चतुर्थीच्या उपवासासाठी अवघ्या 15 मिनिटांत तयार होणारा कुरकुरीत, चविष्ट आणि पौष्टिक फराळी चिल्ला घरच्या घरी बनवा.
Farali Chilla Recipe

Farali Chilla Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Upvas Breakfast Recipe Marathi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी उपवास करताना नेहमीची साबुदाणा खिचडी, वडा किंवा थालीपीठ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यावेळी काहीतरी वेगळं करून पाहा. साबुदाणा, मखाना, शेंगदाणे आणि बटाट्याच्या पौष्टिक मिश्रणापासून तयार होणारा फराळी चिला हा चवीला अप्रतिम, बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असतो. सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या फराळासाठी हा उत्तम पर्याय आहे. नारळाच्या फराळी चटणीसोबत सर्व्ह केल्यास त्याची चव आणखी छान लागते.

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