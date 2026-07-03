Farali Chilla: संकष्टी चतुर्थी स्पेशल! 15 मिनिटांत बनवा कुरकुरीत फराळी चिला; खिचडी आणि वडा खाण्याचा कंटाळा येईल

Upvas Breakfast Recipe Marathi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी उपवास करताना नेहमीची साबुदाणा खिचडी, वडा किंवा थालीपीठ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यावेळी काहीतरी वेगळं करून पाहा. साबुदाणा, मखाना, शेंगदाणे आणि बटाट्याच्या पौष्टिक मिश्रणापासून तयार होणारा फराळी चिला हा चवीला अप्रतिम, बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असतो. सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या फराळासाठी हा उत्तम पर्याय आहे. नारळाच्या फराळी चटणीसोबत सर्व्ह केल्यास त्याची चव आणखी छान लागते..साहित्य३ टेबलस्पून भाजलेले शेंगदाणे१/२ कप मखाने३/४ कप साबुदाणा (२-३ तास भिजवलेला)१ मध्यम आकाराचा किसलेला बटाटा३ टेबलस्पून किंचित आंबट दही१ इंच आल्याचा तुकडा (चिरलेला)२ हिरव्या मिरच्या (एक तिखट, एक कमी तिखट)दीड कप पाणी२ ते ३ टेबलस्पून राजगिरा पीठ१ टीस्पून सैंधव मीठ.Low Calorie Ragi Thalipeeth: डाजबिटीज फ्रेंडली! कॅल्शियम, प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर नाचणीचं थालीपीठ; जाणून घ्या सोपी रेसिपी.१/२ टीस्पून काळी मिरी पावडर१ टीस्पून भाजलेली जिरेपूड१ छोटं किसलेलं गाजर२ ते ३ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीरअर्ध्या लिंबाचा रस (१ ते २ टीस्पून)१ टेबलस्पून पिठीसाखरचवीनुसार अतिरिक्त सैंधव मीठ (आवश्यक असल्यास)१ टीस्पून शेंगदाणा तेल१/२ टीस्पून तीळचिला शेकण्यासाठी आवश्यकतेनुसार तेल.कृतीमिक्सरच्या भांड्यात भाजलेले शेंगदाणे, मखाने, भिजवलेला साबुदाणा, चिरलेले आले, हिरव्या मिरच्या, दही आणि पाणी घालून गुळगुळीत मिश्रण तयार करून घ्या.हे मिश्रण एका मोठ्या भांड्यात काढा. त्यात किसलेला बटाटा, राजगिरा पीठ, सैंधव मीठ, काळी मिरी पावडर, भाजलेली जिरेपूड, किसलेलं गाजर, कोथिंबीर, लिंबाचा रस, पिठीसाखर, शेंगदाणा तेल आणि तीळ घाला.सर्व साहित्य एकजीव करून मध्यम घट्टसर पीठ तयार करा. पीठ खूप घट्ट वाटल्यास थोडंसं पाणी घाला.नॉनस्टिक तवा गरम करून त्यावर हलकंसं तेल लावा.तयार पीठाचा २ ते ३ टेबलस्पून भाग तव्यावर घालून गोलाकार पसरवा.कडा आणि वरून थोडंसं तेल सोडा. मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या.गरमागरम फराळी चिला नारळाच्या फराळी चटणी किंवा दह्यासोबत सर्व्ह करा..Dibba Roti Recipe: बाहेरून क्रिस्पी, आतून स्पंजी! दक्षिण भारताची ही डिब्बा रोटी एकदा नक्की ट्राय करा; चव अशी की पुन्हा बनवाल .खास टिप्सअधिक कुरकुरीत हवा असल्यास पीठ थोडं घट्ट ठेवा.गाजर ऐच्छिक आहे, मात्र त्यामुळे चिला अधिक पौष्टिक आणि रंगीत दिसतो.उपवासाच्या नियमांनुसार साखरेचे प्रमाण कमी-जास्त करू शकता.पीठ तयार झाल्यानंतर १० मिनिटे झाकून ठेवल्यास चिल्ल्याचा पोत अधिक चांगला येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.