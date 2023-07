By

Schezwan Sauce Recipe : आजकाल लोक चायनिज खाण्याचे शौकीन जास्त आहेत. नुडल्स, सूप, राईस, मंच्युरियन अशा अनेक गोष्टी लोकांच्या फेवरेट आहेत. चायनिज पदार्थाच वापरला जाणारा शेजवान सॉस अनेकांना आवडतो. शेजवान सॉस आता पॅकींगमध्येही मिळतो त्यामुळे तो घरी बनलेल्या भजी, पॅटीस. मोमोज इत्यादीबरोबर खाल्ला जातो.

आपण सर्व प्रकारची लोणची बनवतो, पण आज मी तुमच्यासाठी काही वेगळी रेसिपी घेऊन आलो आहे. होय, आज मी तुम्हाला शेझवान सॉस कसा बनवायचा ते सांगणार आहे. (How to make schezwan sauce at home?)

आपण शेझवान सॉसचा वापर अनेक पदार्थांमध्ये करतो, जसे की ब्रेड पकोडा किंवा अगदी समोसा किंवा कचोरी. हा सॉस बनवायला खूप सोपा आहे. तुम्ही तो घरी सहज बनवू शकता. तो बनवायला सुमारे 10-15 मिनिटे लागतात आणि ते बनवल्यानंतर ते तयार होते. चला तर मग शेझवान सॉस बनवायला सुरुवात करूयात.

साहित्य

सुकलेली लाल मिरची - 100 ग्रॅम

काश्मिरी (बेडगी) लाल मिरची - 50 ग्रॅम

तेल: 6-8 चमचे

चिरलेला लसूण: १/२ कप

चिरलेले आले : २-३ चमचे

सोया सॉस: 1 टीस्पून

टोमॅटो सूस: 2-3 चमचे

मीठ: 1 टीस्पून (चवीनुसार)

साखर: 1 टीस्पून

व्हिनेगर: 3 चमचे (Chinese Food)

कृती