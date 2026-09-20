फूड

Shahi Tukda Recipe: सणासुदीला बनवा लज्जतदार स्वीट डिश; कुरकुरीत ब्रेड अन् केशर-रबडीयुक्त शाही तुकडा!

Rich & Creamy Shahi Tukda: घरोघरी विराजमान झालेल्या लाडक्या गणपती बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी अन् सणासुदीच्या गोडधोड मेजवानीसाठी; बनवा कुरकुरीत ब्रेड आणि केशर-रबडीचा 'हा' खास मुघलाई पदार्थ!
Rich & Creamy Shahi Tukda: Perfect Mughlai Sweet Dish for Special Occasions

Rich & Creamy Shahi Tukda: Perfect Mughlai Sweet Dish for Special Occasions

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Royal Mughlai Dessert: गणेशोत्सवाचा मंगलमय उत्साह सगळीकडे ओसंडून वाहत असून घरोघरी बाप्पासाठी नैवेद्याचे वेगवेगळे पदार्थ केले जातात. गणेशोत्सवाच्या या पावन पर्वात काहीतरी खास, शाही अन् तोंडात टाकताच विरघळणारा गोड पदार्थ बनवायचा असेल, तर 'शाही तुकडा' (Shahi Tukda) हा उत्तम पर्याय आहे. नेहमीच्या मोदक, शिरा किंवा गुलाबजामपेक्षा काहीतरी वेगळे म्हणून हा मुघलाई थाटातील पारंपरिक पदार्थ पाहुण्यांचे मन नक्की जिंकेल. साजूक तूपात शेकलेला कुरकुरीत ब्रेड, त्यावर सुगंधी साखर पाक आणि वरून ओतलेली घट्ट, केशरयुक्त रबडी यांचा हा अप्रतिम मेळ कसा साधायचा, याची सविस्तर रेसिपी खालीलप्रमाणे-

Loading content, please wait...
festival
recipe
Milk
Ghee
food news
bread
food news in marathi
Lord Ganesha
breakfast
food culture
Ganesh Chaturthi
ganesh chaturthi festival
Food article
Ganesh Celebration
Saffron
Mughal Empire
food
healthy bread recipes
bread and yogurt dishes
Sweets quality concern
Marathi News Esakal
www.esakal.com