Shahi Tukda Recipe: सणासुदीला बनवा लज्जतदार स्वीट डिश; कुरकुरीत ब्रेड अन् केशर-रबडीयुक्त शाही तुकडा!

Royal Mughlai Dessert: गणेशोत्सवाचा मंगलमय उत्साह सगळीकडे ओसंडून वाहत असून घरोघरी बाप्पासाठी नैवेद्याचे वेगवेगळे पदार्थ केले जातात. गणेशोत्सवाच्या या पावन पर्वात काहीतरी खास, शाही अन् तोंडात टाकताच विरघळणारा गोड पदार्थ बनवायचा असेल, तर 'शाही तुकडा' (Shahi Tukda) हा उत्तम पर्याय आहे. नेहमीच्या मोदक, शिरा किंवा गुलाबजामपेक्षा काहीतरी वेगळे म्हणून हा मुघलाई थाटातील पारंपरिक पदार्थ पाहुण्यांचे मन नक्की जिंकेल. साजूक तूपात शेकलेला कुरकुरीत ब्रेड, त्यावर सुगंधी साखर पाक आणि वरून ओतलेली घट्ट, केशरयुक्त रबडी यांचा हा अप्रतिम मेळ कसा साधायचा, याची सविस्तर रेसिपी खालीलप्रमाणे-.साहित्यरबडीसाठी-- १ लिटर फुल क्रीम दूध (म्हशीचे दूध उत्तम)- २ ते २.५ मोठे चमचे साखर (चवीनुसार)- ३ मोठे चमचे मिल्क पावडर (ऐच्छिक)- १२ ते १५ केशर काड्या- १ छोटा चमचा केवडा किंवा गुलाब पाणी- पाव छोटा चमचा वेलची पावडरसाखर पाकासाठी-- अर्धा कप साखर- पाव कप पाणी- पाव छोटा चमचा वेलची पावडर.ब्रेड शेकण्यासाठी-- ६ ब्रेड स्लाईस (व्हाइट किंवा ब्राऊन ब्रेड)- २ ते ३ मोठे चमचे साजूक तूपगार्निशिंगसाठी-- १२ ते १५ बदाम (चिरलेले)- १० ते १२ पिस्ते (चिरलेले).Champakali Recipe: गणेशोत्सवात बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी बनवा जिभेवर विरघळणारी खुसखुशीत 'चंपाकळी'! .कृतीघट्ट अन् सुगंधी रबडी तयार करणे-- एका जाड बुडाच्या कढईत १ लिटर दूध मध्यम आचेवर उकळायला ठेवा. दूध तळाला लागू नये म्हणून सतत ढवळत राहा.- दूध उकळू लागल्यावर त्यात ३ मोठे चमचे मिल्क पावडर घाला, ज्यामुळे रबडी लवकर घट्ट होते.- दुधावर येणारी मलाई कढईच्या कडेला जमा करत राहा आणि ती पुन्हा दुधात मिसळा.- दूध आटून मूळ प्रमाणाच्या १/३ होईपर्यंत मंद आचेवर उकळू द्या.- दूध घट्ट झाल्यावर त्यात साखर, केशर आणि केवडा पाणी मिसळून साखर विरघळल्यावर गॅस बंद करा.साखर पाक तयार करणे-- एका भांड्यात अर्धा कप साखर आणि पाव कप पाणी एकत्र करून उकळायला ठेवा.- १ तारेचा पाक (One Thread Consistency) होईपर्यंत उकळा.- पाक घट्ट झाल्यावर त्यात वेलची पावडर घालून गॅस बंद करा..ब्रेड तूपात शेकणे-- ६ ब्रेड स्लाईसच्या कडा कापून घ्या आणि त्यांचे त्रिकोणी किंवा चौकोनी तुकडे करा.- तव्यावर १ ते २ मोठे चमचे साजूक तूप गरम करा.- ब्रेडचे तुकडे मंद आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत (Crisp) होईपर्यंत शेकून घ्या.शाही तुकडा-- शेकलेले कुरकुरीत ब्रेडचे तुकडे गरम किंवा कोमट साखर पाकात बुडवून लगेच बाहेर काढा.- साखरेच्या पाकात बुडवलेले ब्रेडचे तुकडे सर्व्हिंग प्लेटमध्ये व्यवस्थित लावा.- या ब्रेड तुकड्यांवर तयार केलेली घट्ट रबडी भरपूर प्रमाणात ओता.- वरून बारीक चिरलेले बदाम आणि पिस्त्याचे तुकडे घालून सजवा.हा राजेशाही शाही तुकडा तुम्ही बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी किंवा सणाच्या दिवशी गरम अथवा फ्रिजमध्ये ठेवून थंडगारही सर्व्ह करू शकता. या गणेशोत्सवात हा खास पदार्थ बनवून घरच्यांना अन् पाहुण्यांना राजेशाही मेजवानी नक्की द्या!.Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.