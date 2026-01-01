Khus Khus Halwa: गाजर किंवा मूगडाळीचा हलवा विसरा! या हिवाळ्यात ट्राय करा पौष्टिक आणि चविष्ट ‘खसखस हलवा’

Khus Khus Halwa Benefits: थंडीच्या हुडहुडीत गरमागरम अस्सल देशी तुपातला हलवा कोणाला आवडत नाही? हिवाळा सुरु झाला की प्रत्येकाच्या घरात गाजर, दुधी नाहीतर मूगडाळीच्या हलव्याचा बेत पक्का असतोच. पण हिवाळ्यात अजून एका पदार्थाचा हलवा फक्त पौष्टिक नाही चविष्टही लागतो. तो म्हणजे खसखसचा हलवा. आरोग्यदायी फॅट्स, प्रथिने आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांनी समृद्ध असलेली खसखस हिवाळी आहारासाठी उत्तम मानली जाते. थंडीमुळे होणाऱ्या त्वचेच्या कोरडेपणापासून संरक्षण करण्यासाठी सुद्धा खसखस मदत करते..साधारणपणे खसखसचा वापर फोडणी, उसळी किंवा भाज्यांमध्ये केला जातो. मात्र यंदा हिवाळ्यात घरच्यांना काही वेगळं आणि खास बनवायचं असेल, तर खसखसचा हलवा हा उत्तम पर्याय ठरेल. चवसोबतच आरोग्यादायी ठरणारा खसखस हलवा यंदा नक्की ट्राय करा..Seasonal Tomato Soup Recipe: हिवाळ्यासाठी बेस्ट! घरच्या घरीच बनवा हंगामी टोमॅटोंचं हेल्दी सूप; रेसिपी लगेच लिहून घ्या.साहित्यखसखस – ¾ कप (सुमारे 100 ग्रॅम)तूप – 70 ग्रॅमसाखर – ¾ कपदूध – 1 कप (सुमारे 250 मि.ली.)वेलदोडे – 4 ते 5बदाम, पिस्ते, काजू – प्रत्येकी 7–8.कृती- खसखस हलवा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम खसखस स्वच्छ धुऊन 4 ते 5 तास पाण्यात भिजत ठेवा. - त्यानंतर बदाम, पिस्ते आणि काजू बारीक चिरून थोड्या तुपात हलकेसे भाजून घ्या आणि वेलदोड्यांची साल काढून दाणे कुटून ठेवा. - भिजवलेली खसखस पाणी काढून मिक्सरमध्ये वाटा आणि आवश्यक वाटल्यास थोडे दूध घालू शकता. - कढईत अर्धे तूप गरम करून त्यात वाटलेली खसखस मंद आचेवर सतत ढवळत परता. मिश्रण कोरडे वाटल्यास थोडे तूप घाला. - खसखस हलकी सोनेरी आणि सुगंधी झाली की ती बाजूला काढा. .Healthy Bengali Shukto: हलकी गोडसर चव, सुगंधी मसाले आणि पौष्टिक भाज्यांसह; हिवाळ्यासाठी तयार करा आरोग्यदायी बंगाली शुक्तो.- त्याच कढईत उरलेले दूध आणि साखर घालून साखर पूर्णपणे विरघळेपर्यंत ढवळा, नंतर परतलेली खसखस घालून मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवा.- शेवटी वेलदोड्याची पूड आणि भाजलेला सुकामेवा घालून नीट मिसळा. हा खसखस हलवा गरमागरम सर्व्ह करा.- तुम्हाला हवं असेल तर फ्रिजमध्ये ठेवून 4 ते 5 दिवस साठवूनही ठेवता येतो..खसखसचे पोषणमूल्य (USDA नुसार – 100 ग्रॅम खसखस)प्रथिने: 18 ग्रॅमआहारातील तंतू (फायबर): 19.05 ग्रॅमकॅल्शियम: 1440 मि.ग्रॅ.लोह: 9.76 मि.ग्रॅ.मॅग्नेशियम: 347 मि.ग्रॅ.पोटॅशियम: 870 मि.ग्रॅ.झिंक: 7.9 मि.ग्रॅ.कॉपर: 1.63 मि.ग्रॅ.मँगनीज: 6.71 मि.ग्रॅ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.