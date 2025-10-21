Quick Indian Fusion Breakfast Idea: झटपट आणि चविष्ट बनणारा 'Smashed Aloo Tikki Tacos’ तुम्ही कधी ट्राय केलं का? लगेच रेसिपी लिहून घ्या

Indian-Style Aloo Tikki Tacos : दररोज एकाच प्रकारचा नाश्ता खाऊन कंटाळा आला आहे का? मग आज काहीतरी वेगळं करून बघा! गरम पोळी, मऊ बटाट्याची टिक्की आणि त्यावर चटणीचा तिखट तडका; असं काही प्लेटमध्ये आलं की सकाळ आपोआपच खास बनते. ‘Smashed Aloo Tikki Tacos’ ही डिश म्हणजे आपल्या घरगुती चवीला दिलेला एक फ्युजन ट्विस्ट! झटपट तयार होणारा, पौष्टिक आणि अगदी रेस्टॉरंट-स्टाइल नाश्ता दिवसाची गोड आणि उत्साही सुरुवात करण्यासाठी एकदम योग्य पर्याय आहे!.साहित्यबटाट्याची फिलिंगसाठी :उकडलेले बटाटे – 2लाल तिखट – 1.5 टीस्पूनजिरे पावडर – 1.5 टीस्पूनधने पावडर – 1 टीस्पूनमीठ – चवीनुसारमिरी पावडर – 1 टीस्पूनकोथिंबीर – थोडीशीबारीक चिरलेले कांदे – 2 टेबलस्पून.असेम्ब्लीसाठी :पोळी (टॅको शेल म्हणून)दहीकांदेचिंचेची चटणीहिरवी चटणीपातीचा कांदाडाळिंब.कृतीसर्वात आधी उकडलेले बटाटे चांगले मॅश करा.त्यामध्ये लाल तिखट, जिरे-धने पावडर, मिरी पावडर, मीठ, कोथिंबीर आणि पिकलेले कांदे घालून चांगले मिसळा.आता पोळी तव्यावर थोडी गरम करून घ्या.त्या पोळीवर बनवलेली बटाट्याची भरणी थराप्रमाणे लावा.त्यावर थोडं दही, हिरवी आणि इमली चटणी घालून स्वाद वाढवा.वरून कापलेले कांदे, स्प्रिंग ओनियन्स आणि डाळिंब घालून सजावट करा.टॅकोला थोडेसे वाकवून द्या आणि सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.