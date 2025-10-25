Breakfast Recipe: वीकेंडला घरच्या घरी बनवा सोया पराठा रॅप, सोपी आहे रेसिपी

वीकेंडला काहीतरी खास आणि पौष्टिक खायचं असेल तर सोया पराठा रॅप बनवा. सोया पराठा रॅप बनवायला सोपा असून, तो सकाळच्या नाश्त्याला नवा ट्विस्ट देतो. सोयामध्ये प्रथिने असून, पराठ्याला मऊपणा आणि चव देतात. हा रॅप लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल..Soaya ParathaRap Recipe: वीकेंडला काहीतरी खास आणि पौष्टिक खायचा मूड असेल तर मग घरच्या घरी बनवा सोया पराठा रॅप. हे बनवायला सोपे आणि चविष्ट आहे. ही रेसिपी तुमच्या सकाळच्या नाश्त्याला एक नवा ट्विस्ट देईल. सोयामध्ये प्रथिने असतात. जे तुमच्या शरीराला ऊर्जा देतात आणि पराठ्याला एक मऊपणा आणि चव देतात. या रॅपमध्ये तुम्ही हिरव्या भाज्या, मसाले आणि तुमच्या आवडीच्या सॉस टाकू शकता. हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांना आवडेल. ही रेसिपी तयार करण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. मग, या वीकेंडला सोया पराठा रॅप नक्की ट्राय करा. तसेच सोया पराठी रॅप बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .सोया पराठी रॅप बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यसोयावाटाणापोहेआलं-लसूण पेस्टबारिक चिरलेला कांदाबारिक चिरलेली कोथिंबीरलिंबूटोमॅटो सॉसचिझबारिक चिरलेल्या भाज्यातेल.सोया पराठी रॅप बनवण्याची कृतीसोया पराठा रॅप बनवण्यासाठी सर्वात आधी सोया गरम पाण्यात भिजवावे. नंतर पाण्यातून पिळून घ्यावे. नंतर वाटाणा, सोया, भिजवलेले पोहे सर्व चांगले बारीक करावे. नंतर आलं-लसूण पेस्ट, बारीक कांदा, बारीक केलेले सारण तेल टाकून एका कढईत भाजून घ्या. नंतर त्या सर्व मसाले टाका. नंतर कोथिंबीर आणि लिंबू पिळा आणि चांगले मिसळा. नंतर चपाती घ्या एका भागावर हे सारण पसरवा, नंत चिझ, बारीक भाज्या आणि टोमॅटो सॉस लावून एकावर एक घडी घाला. नंतर तवा गरम करून कुरकुरीत भाजून घ्या. सोया पराठा रॅप तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.