फूड

Breakfast Recipe: वीकेंडला घरच्या घरी बनवा सोया पराठा रॅप, सोपी आहे रेसिपी

Morning Breakfast Recipe: वीकेंडला सोया पराठा रॅपने नाश्त्याला द्या नवा ट्विस्ट
Soaya ParathaRap Recipe

Soaya ParathaRap Recipe

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

वीकेंडला काहीतरी खास आणि पौष्टिक खायचं असेल तर सोया पराठा रॅप बनवा. सोया पराठा रॅप बनवायला सोपा असून, तो सकाळच्या नाश्त्याला नवा ट्विस्ट देतो. सोयामध्ये प्रथिने असून, पराठ्याला मऊपणा आणि चव देतात. हा रॅप लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल.

Soaya ParathaRap Recipe: वीकेंडला काहीतरी खास आणि पौष्टिक खायचा मूड असेल तर मग घरच्या घरी बनवा सोया पराठा रॅप. हे बनवायला सोपे आणि चविष्ट आहे. ही रेसिपी तुमच्या सकाळच्या नाश्त्याला एक नवा ट्विस्ट देईल. सोयामध्ये प्रथिने असतात. जे तुमच्या शरीराला ऊर्जा देतात आणि पराठ्याला एक मऊपणा आणि चव देतात. या रॅपमध्ये तुम्ही हिरव्या भाज्या, मसाले आणि तुमच्या आवडीच्या सॉस टाकू शकता. हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांना आवडेल. ही रेसिपी तयार करण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. मग, या वीकेंडला सोया पराठा रॅप नक्की ट्राय करा. तसेच सोया पराठी रॅप बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
Paratha
food news
food news in marathi
Weekend
breakfast
food culture
food tips
food section
Food marathi news
Home
Cooking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com