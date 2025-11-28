वीकेंडला नाश्त्यात 'Spicy Paneer Roti Tacos' ट्राय केलय का? सोपी आहे रेसिपी

how to make spicy paneer roti tacos at home: वीकेंडला काहीतरी खास आणि झटपट बनवायचं असेल, तर ‘Spicy Paneer Roti Tacos’ हा परफेक्ट पर्याय आहे. घरातील साध्या गव्हाच्या पोळ्या किंवा मल्टीग्रेन रोटी वापरून तुम्ही काही मिनिटांत हा स्वादिष्ट फ्युजन डिश तयार करू शकता. तुमच्या वीकेंडच्या नाश्त्याला रेस्टॉरंटसारखा ट्विस्ट देउ शकता. विशेष म्हणजे, ही रेसिपी हेल्दीही आहे कारण यात डीप फ्रायचा त्रास नाही आणि प्रोटीनने भरपूर पनीर वापरले जाते. मुलं असो वा मोठे, सर्वांनाच हे टाको आवडतील. प्रवासात घेऊन जाण्यासाठीही हा नाश्ता उत्तम ठरतो. हा पदार्थ बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .Spicy Paneer Roti Tacos बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपनीर तेलजीरंमोहरीबीन्समका दाणेशिमला मिरचीगरम मसालाटोमॅटोलाल तिखटकोथिंबीरचपातीहिरवी चटणी.Spicy Paneer Roti Tacos बनवण्याची कृतीसर्वात आधी एका पॅनमध्ये तेल गरम करुन त्यात मोहरी, जिरं, हिंग, बारिक चिरलेली बीन्स,वाफवलेले मका दाणे, बारिक चिरलेली शिमला मिरची, बारिक चिरलेला टोमॅटो, सर्व चांगले मिसळा. नंतर लाल तिखट, हळद, मीठ, गरम मसाला, टाका चांगले मिसळा. नंतर पनीरचे तुकडे टाका. नंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका . नंतर एक चपाती घ्या त्यावर हिरवी चटणी आणि बनवलेले पनीरचे सारण टाका त्यावर कांदा ठेऊन तव्यावर गरम करुन घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.