Sunday Morning Breakfast : रविवारी ब्रेकफास्टला बनवा कुरकुरीत बीटचे कटलेट, सोपी आहे रेसिपी

रविवारी सकाळी खास नाश्त्यासाठी कुरकुरीत बीटचे कटलेट बनवा.ही सोपी रेसिपी आरोग्यदायी आहे. हे कटलेट बाहेरून कुरकुरीत आणि आतू मऊ असतात. पुदीना चटणीसोबत सर्व्ह करा..How to make crispy beetroot cutlets for Sunday breakfast: रविवारची सकाळ खास आणि चविष्ट बनवण्यासाठी तुमच्या ब्रेकफास्टमध्ये समावेश करा. कुरकुरीत बीटचे कटलेट ही सोपी आणि झटपट रेसिपी तुमच्या कुटुंबाला नक्कीच आवडेल. बीट जे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे, त्यात व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. हे कटलेट केवळ चवदारच नाहीत तर पचन सुधारण्यास आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यासही मदत करतात. कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी व्यस्त रविवारच्या सकाळी बनवण्यासाठी उत्तम आहे. बटाटे, मसाले आणि बीट यांच्या मिश्रणाने तयार केलेले हे कटलेट बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असतात. यासोबत पुदीना चटणी किंवा टोमॅटो सॉस सर्व्ह करा. ही रेसिपी खासकरून मुलांना नक्की आवडेल. चला तर मग जाणून घेऊया कुरकुरीत बीटचे कटलेट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .लागणारे साहित्यउकडलेले बटाटे किसलेले गाजर किसलेले बीटचबारिक चिरलेली कोथिंबीर लाल मिरची पावडर धणे पावडर चाट मसाला काळी मिरी पावडर चवीनुसार मीठ ब्रेड क्रंब्स मैदा मीठ पाणी तेल .बनवण्याची कृतीबीटचे कटलेट तयार करण्यासाठी सर्वात आधी उकडलेल्या बटाट्यामध्ये , किसलेले गाजर,बीट,कोथिंबीर, लाल तिखट, हळद, धणे पावडर, ब्रेड क्रम सर्व साहित्य चांगले मिसळा. नंतर कॉर्न फ्लॉअरच्या पाण्यात टाका नंतर ब्रेड क्रममध्ये मिसळा.नंतर एका पॅनमध्ये तेल गरम करा आणि त्यात तपकिरी होईपर्यंत तळून घ्यावे. तयार कुरकुरीत कटलेट हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.