Sunday Breakfast Recipe: रविवारी नाश्त्यात बनवा 'मेथी पनीर पराठा', सोपी आहे रेसिपी

Methi Paneer Jowar Paratha Recipe: रविवारची सकाळ म्हणजे निवांतपणा, आराम आणि घरच्या मंडळींसाठी काहीतरी खास बनवण्याची मजा असते. अशा वेळी नाश्त्यात गरमागरम, स्वादिष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ हवा असतो. त्यामुळे आज आपण 'मेथी पनीर पराठा' बनवणार आहोत. ज्याची चव तर कमाल आहेच, पण आरोग्यासाठीही हा पराठा अतिशय फायदेशीर मानला जातो. ताज्या मेथीचा सुगंध, मऊ पनीरची चव आणि घरगुती मसाल्यांची खमंगता यामुळे पराठ्याची चव अगदी रेस्टॉरंट-स्टाईल वाटते. हा पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणूनन घेऊया. .मेथी पनीर पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपनीरमेथीकोथिंबीरआलं लसूण पेस्टओवाजवसतीळमीठतेल.मेथी पनीर पराठा बनवण्याची कृतीमेथी पनीर पराठा बनवण्यासाठी सर्वात आधी पनीर किसावे. नंतर त्यात मेथी, कोथिंबीर, आलं लसूण पेस्ट, ओवा, जवस, तीळ , मीठ चांगले मिसळावे. नंतर त्यात ज्वारीचे पीठ आणि बेसण थोडे पाणी घालून पीठ चांगले मळावे. नंतर पराठे भाजून घ्यावे. नंतर गरम तव्यावर तेल लावून चांगले भाजून घ्यावे. मेथी पनीर ज्वारी पराठा तयार आहे. तुम्ही टोमॅटो सॉस किंवा दह्यासोबत हे पराठे खाऊ शकता.