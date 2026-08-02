फूड

Burnt Garlic Chilli Oil Pasta: रविवारच्या नाश्त्यात करा काहीतरी हटके! 15 मिनिटांत बनवा क्रीमी बर्न्ट गार्लिक चिली ऑइल पास्ता

Burnt Garlic Chilli Oil Pasta Recipe: रविवारच्या नाश्त्यासाठी अवघ्या 15 मिनिटांत तयार करा क्रीमी, चविष्ट आणि रेस्टॉरंट-स्टाईल बर्न्ट गार्लिक चिली ऑइल पास्ता.
Creamy Chili-Garlic Penne Pasta

Creamy Chili-Garlic Penne Pasta

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Sunday Brunch Recipes: रविवारची सकाळ खास बनवायची असेल, तर नाश्त्यात काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट करून पाहायला हवं. रोजच्या ब्रेकफास्टला थोडा ट्विस्ट देण्यासाठी हा क्रीमी, मसालेदार आणि झटपट तयार होणारा बर्न्ट गार्लिक चिली ऑइल पास्ता हा एक उत्तम पर्याय आहे. कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच नक्की आवडेल.

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