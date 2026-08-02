Burnt Garlic Chilli Oil Pasta: रविवारच्या नाश्त्यात करा काहीतरी हटके! 15 मिनिटांत बनवा क्रीमी बर्न्ट गार्लिक चिली ऑइल पास्ता

Sunday Brunch Recipes: रविवारची सकाळ खास बनवायची असेल, तर नाश्त्यात काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट करून पाहायला हवं. रोजच्या ब्रेकफास्टला थोडा ट्विस्ट देण्यासाठी हा क्रीमी, मसालेदार आणि झटपट तयार होणारा बर्न्ट गार्लिक चिली ऑइल पास्ता हा एक उत्तम पर्याय आहे. कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच नक्की आवडेल..साहित्य1/2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर8–10 लसूण पाकळ्या (बारीक चिरलेल्या)1 मध्यम कांदा (बारीक चिरलेला)8–10 चेरी टोमॅटो (अर्धे कापलेले)2 टेबलस्पून चिली ऑइल1 टीस्पून ओरिगॅनो1 टीस्पून काळी मिरी पावडरचवीनुसार मीठ.थोडी ताजी कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)100 ग्रॅम टोफू किंवा 100 ग्रॅम लो-फॅट पनीर7–8 काजू2–3 टेबलस्पून लो-फॅट क्रीम2 कप शिजवलेला पास्ता1/2 कप पास्ता शिजवलेले पाणीकिसलेले मोझरेला चीज (गार्निशसाठी)वरून थोडे चिली ऑइल.कृतीकढईत अनसॉल्टेड बटर गरम करून त्यात भरपूर बारीक चिरलेला लसूण घाला. लसूण सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि हलका भाजल्यासारखा (Burnt) होईपर्यंत परता.त्यात चिरलेला कांदा आणि चेरी टोमॅटो घालून 2–3 मिनिटे चांगले परतून घ्या.आता ओरिगॅनो, काळी मिरी पावडर आणि 2 टेबलस्पून चिली ऑइल घालून सर्व साहित्य एकजीव करा.मिक्सरमध्ये टोफू किंवा लो-फॅट पनीर, काजू आणि लो-फॅट क्रीम घालून गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.ही पेस्ट कढईत घालून नीट मिसळा. चवीनुसार मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला.त्यानंतर शिजवलेला पास्ता आणि ½ कप पास्ता शिजवलेले पाणी घालून सर्व साहित्य एकत्र मिसळा. सॉस छान क्रीमी होईपर्यंत शिजवा.शेवटी वरून किसलेले मोझरेला चीज, थोडे चिली ऑइल आणि ताजी कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा..टीपअधिक तिखट चव हवी असल्यास वरून चिली फ्लेक्स किंवा अतिरिक्त चिली ऑइल घालू शकता. टोफूमुळे ही रेसिपी प्रोटीनयुक्त बनते, तर लो-फॅट पनीर वापरल्यासही तितकीच स्वादिष्ट लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.