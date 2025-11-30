फूड

Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा 'पालक अप्पे', वीकेंड होईल खास, लगेच लिहून घ्या रेसिपी

how to make spinach appe step by step: सकाळचा नाश्ता हेल्दी, झटपट आणि चविष्ट हवा असतो. तुम्हाला वीकेंड खास बनवायचा असेल तर पालक अप्पे नक्की ट्राय करु शकता.
how to make spinach appe step by step: सकाळचा नाश्ता हेल्दी, झटपट आणि चविष्ट हवा असतो. वीकेंडला काहीतरी वेगळं पण पटकन बनणारा पदार्थ हवा असेल तर ‘पालकाचे अप्पे’ हा उत्तम पर्याय ठरतो. हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये सर्वात पोषक मानल्या जाणाऱ्या पालकाचा वापर करून बनवलेले हे अप्पे फक्त चवीला छान नसून आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहेत. आयर्न, फायबर, व्हिटॅमिन A, C आणि मॅग्नेशियमने समृद्ध असलेला पालक दिवसभराची ऊर्जा देण्यास मदत करतो.

खरंतर अप्पे हे सामान्यत: दक्षिण भारतीय तोंडी लावण्यांपैकी एक लोकप्रिय पदार्थ आहे, पण सौम्य मसाले आणि पालकाची भर घातल्यावर त्याचे पौष्टिक मूल्य दुपटीने वाढते. शिवाय काही मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी ऑफिसला जाणाऱ्या लोकांसाठी, मुलांच्या लंचबॉक्ससाठी किंवा वीकेंडच्या खास नाश्त्यासाठी परफेक्ट आहे. पालकाचे अप्पे बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

