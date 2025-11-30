Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा 'पालक अप्पे', वीकेंड होईल खास, लगेच लिहून घ्या रेसिपी

how to make spinach appe step by step: सकाळचा नाश्ता हेल्दी, झटपट आणि चविष्ट हवा असतो. वीकेंडला काहीतरी वेगळं पण पटकन बनणारा पदार्थ हवा असेल तर ‘पालकाचे अप्पे’ हा उत्तम पर्याय ठरतो. हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये सर्वात पोषक मानल्या जाणाऱ्या पालकाचा वापर करून बनवलेले हे अप्पे फक्त चवीला छान नसून आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहेत. आयर्न, फायबर, व्हिटॅमिन A, C आणि मॅग्नेशियमने समृद्ध असलेला पालक दिवसभराची ऊर्जा देण्यास मदत करतो.खरंतर अप्पे हे सामान्यत: दक्षिण भारतीय तोंडी लावण्यांपैकी एक लोकप्रिय पदार्थ आहे, पण सौम्य मसाले आणि पालकाची भर घातल्यावर त्याचे पौष्टिक मूल्य दुपटीने वाढते. शिवाय काही मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी ऑफिसला जाणाऱ्या लोकांसाठी, मुलांच्या लंचबॉक्ससाठी किंवा वीकेंडच्या खास नाश्त्यासाठी परफेक्ट आहे. पालकाचे अप्पे बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .'पालक अप्पे' बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपालकरवामीठतेलहिरवी मिरचीकांदाआलंलसूणसोडा. 'पालक अप्पे' बनवण्याची कृतीपालक अप्पे बनवण्यासाठी सर्वात आधी पालक, आलं, लसूण, मिरची सर्व मिक्सरमध्ये चांगले बारीक करावे. नंतर एका भाड्यांत काढा आणि त्यात रवा, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, मीठ चांगले मिसळा आणि झाकून ठेवा. नंतर थोडा सोडा मिसळा आणि अप्पे पात्राला तेल लावून सारण टाका आणि थोडावेळ झाकून ठेवा. तुम्ही टोमॅटो सॉससोबत हे अप्पे सर्व्ह करु शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.