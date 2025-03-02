Sunday Special Breakfast: रविवारी नाश्त्याला बनवा स्पेशल 'पोहा नारियल इडली', पाहा या रेसिपीचा सोपा व्हिडिओ

Poha Coconut Idli For Sunday Special Breakfast: रविवार म्हणजे कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचा आणि खास नाश्ता करून आठवड्याची सुरुवात करण्याचा दिवस! याचसाठी पारंपरिक चवीला थोडा वेगळा ट्विस्ट देत, 'पोहा नारियल इडली' हा नाश्त्याचा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ही इडली हलकी, पौष्टिक आणि पचनास सोपी असल्यामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठी फायदेशीर आहे..पोहा नारियल इडली बनवण्याचे साहित्य- दीड कप इडली तांदूळ- एक कप पोहे- अर्धा कप उडीद डाळ - एक टीस्पून मेथी दाणे- अर्धा कप दही- एक टीस्पून आले (बारीक चिरलेले) - दोन हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)- एक कप ताजा नारळ (खोवलेला)- पाव कप कोथिंबीर (चिरलेली).पोहा नारियल इडली बनवण्याची कृतीउडीद डाळ, इडली तांदूळ, मेथी दाणे आणि पोहे स्वच्छ धुवून ५-६ तास भिजत ठेवा. त्यानंतर हे मिश्रण दही घालून बारीक वाटून घ्या आणि रात्रभर आंबवण्यासाठी ठेवा. सकाळी त्यात आले, हिरव्या मिरच्या, नारळ, कोथिंबीर आणि फोडणी घालून व्यवस्थित मिसळा. इडली पात्रात मिश्रण घालून ८-१० मिनिटे वाफवून घ्या. गरमागरम इडली चटणी, कुरमा किंवा सांबारसोबत सर्व्ह करा..टीप- इडली अधिक चवदार बनवण्यासाठी तुम्ही फोडणीत किंचित हिंग आणि कडिपत्ता घालू शकता.- मिश्रण खूप पातळ होणार नाही याची काळजी घ्या, नाहीतर इडली नीट आकारात बनणार नाही.