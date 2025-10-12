फूड

Sunday Special Breakfast Recipe: नाश्त्यात झटपट बनवा ताकातलं धिरड; वीकेंड होईल खास, नोट करा रेसिपी

Quick Buttermilk Dhirde Rrecipe For Weekend Breakfast: वीकेंडच्या नाश्त्यासाठी खास ताकातलं धिरड, झटपट तयार करा
Sunday Special Breakfast Recipe:

Sunday Special Breakfast Recipe:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Sunday Special Breakfast Recipe: रविवारचा नाश्ता खास बनवायचा असेल तर ताकातलं धिरड हा उत्तम पर्याय आहे. ही पारंपरिक मराठी रेसिपी झटपट तयार होते आणि चवीने सर्वांना आवडते. फक्त 10 मिनिटांत हा पदार्थ तयार होतो. मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांना हे आवडते. रविवारच्या निवांत सकाळी कुटुंबासोबत या रेसिपीचा आनंद घ्या. अगदी कमी साहित्य, सोप्या पद्धती आणि आरोग्यदायी फायद्यांमुळे हे धिरड वीकेंडला खास बनवते. ताकातले धिरडे बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणूवन घेऊया.

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food culture
food tips
food section
Food marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com