Sunday Special Recipe: सुट्टीच्या दिवशी ट्राय करा घरगुती खास पुलाव, बनवायला अगदी सोपा

Sunday Special Recipe: रविवार म्हणजे सुट्टी, निवांत वेळ आणि घरच्यांसोबत स्वादिष्ट जेवणाचा आनंद घेणे होय. रोजच्या धावपळीत साधं जेवण होत असलं तरी रविवार आला की काहीतरी खास बनवावंसं वाटतं. अशा वेळी झटपट, चवदार आणि सगळ्यांना आवडणारी रेसिपी म्हणजे घरगुती पुलाव होय. अगदी कमी साहित्यात तुम्ही कमी वेळेत हा पदार्थ तयार करु शकता. भाजी, मसाले आणि सुगंधी तांदूळ यांचं परफेक्ट कॉम्बिनेशन म्हणजे पुलाव. विशेष म्हणजे हा पदार्थ कोणीही सहज बनवू शकतो. सुट्टीच्या दिवशी फार वेळ स्वयंपाकघरात घालवायचा नसेल, पण तरीही जेवण खास हवं असेल, तर ही पुलाव रेसिपी उत्तम पर्याय ठरते. चला तर मग घरच्या घरी पुलाव बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .पुलाव बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यदिल्ली राईस दोन वाट्या, पाणी चार वाट्या, मटार दाणे एक वाटी, फ्लॉवर तुकडे एक वाटी, गाजराचे पातळ उभे काप अर्धी वाटी, फरसबी (घेवडा) उभा लांब-लांब तुकडे करून अर्धी वाटी, काजू, बेदाणे, पुलाव मसाला एक चमचा, रिफाईंड तेल, जिरे, तमालपत्र, मीठ, हिरव्या मिरचीचा ठेचा एक चमचा.पुलाव बनवण्याची कृती पुलाव बनवण्यासाठी सर्वात आधी अर्धा चमचा तेल पातेल्यात घाला. त्यात जिरे एक चमचा व तमालपत्राची दोन-तीन पाने घालून नंतर धुतलेले तांदूळ घाला. चवीनुसार मीठ आणि पाणी घालून भात मोकळा शिजवून घ्या. भात शिजल्यावर बाजूने दोन चमचे साजूक तूप सोडून झाकून ठेवा. सगळ्या भाज्या चिरून पाण्यात चिमूटभर सोडा घालून थोडा वेळ ठेवा. नंतर पातेल्यात पाणी घेऊन त्यात मीठ घालून भाज्या वाफवून घ्या..शिजवलेला भात पाच मिनिटांनी परातीत उपसून उलथन्याने हळुवारपणे मोकळा करा. त्यात उकडलेल्या भाज्या, मिरचीचा ठेचा घालून मिश्रण चांगले हलवा. पातेल्यात दोन चमचे तेल घालून त्यात पुलाव मसाला, काजू, बेदाणे घालून मिक्स केलेला भात घालून सर्व एकत्र करा. पातेल्याखाली तवा ठेवून गॅसवर मंद वाफ आणा.