Tamarind Date chutney : पाणीपुरी असो वा भेळ प्रत्येक पदार्थ चिंचेशिवाय अपूर्णच आहे. गाभाळलेली चिंच असं कोणी म्हणलं तरी आपल्या तोंडाला पाणी सुटतं. चिंच आपल्याला सगळ्याच सिझनमध्ये मिळत नाही. त्यामुळे चिंच वाळवून त्याचे गोळे करून साठवले जातात.

सध्या चिंचेचा कोळही पॅकिंगमध्ये मिळतो. पण तुम्हाला घरी तोंडी लावायला, चाट, पाणीपुरीवर घालायला चिंचेची चटणी हवी असेल तर ती घरीच बनवता येते.

आज आपण चिंचेची ही वेगळी चटणी कशी बनवायची हे पाहुयात. या चटणीला मी वेगळं यासाठी म्हणते की, ही चटणी चविष्ट तर आहेच पण त्याचसोबत ती पौष्टीकही आहे. हि चटणी बनवायला जास्तीत जास्त 10 मिनिटे लागतात.(Tamarind Date chutney : How to make tamarind and dates chutney?)

हि पौष्टीक चिंचेची चटणी बनवायला काय काय लागतं

बिया नसलेली चिंच : ५० ग्रॅम

बिया नसलेले खजूर : 50 ग्रॅम

पाणी : 2 कप (200 ग्रॅम)

गूळ : 50 ग्रॅम

बडीशेप पावडर: 1/2 टीस्पून

धने पावडर: 1/2 टीस्पून

जिरे पावडर: १/२ टीस्पून

आले पावडर: १/२ टीस्पून

लाल तिखट: 1 टीस्पून

मीठ: 1/2 टीस्पून (चवीनुसार)

कृती:-

१. प्रथम गॅसवर तवा ठेवा आणि त्यात चिंच, खजूर आणि गूळ टाका.

2. नंतर त्यात 2 कप (200 ग्रॅम) पाणी टाका.

3. आणि हे सर्व चांगले मिसळा. नंतर 10 मिनिटे शिजवा.

4. आता एका जातीची बडीशेप पावडर, धने पावडर, जिरेपूड, आले पावडर, लाल तिखट आणि मीठ घालून मिक्स करा. ५ मिनिटे मंद आचेवर शिजवा.

5. त्यानंतर गॅसवरच खजूर आणि चिंच मॅश करा. (Tamarind)

6. नंतर गॅस बंद करा आणि थंड होण्यासाठी सोडा.

7. थंड झाल्यावर ब्लेंडर किंवा मिक्सरमध्ये बारीक करून पेस्टसारखे बनवा.

8. नंतर चाळणीने गाळून घ्या.

9. नंतर चाळणीच्या मागील बाजूस भरपूर चटणी आहे, ती व्यवस्थित बाहेर काढा आणि एका भांड्यात ठेवा.

10. नंतर चटणी काचेच्या भांड्यात ठेवा.

टिप्स

तुम्ही ही चटणी अनेक महिने खाऊ शकता.

चिंच आणि खजूर सम प्रमाणात घाला.

संपूर्ण चटणी मध्यम आचेवर शिजवा.

मिक्सरमध्ये बारीक केल्यानंतर चाळणीतून गाळून घ्या म्हणजे चिंचेचे बी, साल त्यातून बाजूला होईल.