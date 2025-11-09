Weight Loss Tasty Recipes: वजन कमी करायचंय पण चवही हवी आहे? मग 'या' हेल्दी रेसिपीज तुमच्यासाठीच!

Diet Friendly Healthy And Tasty Recipes: डाएट म्हणजे कमी खाणे, हा एक सर्वसाधारण समज आहे. प्रत्यक्षात डाएट म्हणजे शरीराला आवश्यक असणारे पौष्टिक पदार्थ खाणे, ज्यातून शरीरात नको ते पदार्थ जाणार नाहीत होय. वाढता लठ्ठपणा, कंटाळा, मरगळ या सर्वांसाठी; तसेच विशिष्ट आजार असणाऱ्यांसाठी डाएट फूड उपयुक्त ठरते..क्रिस्पी टोस्ट वडीसाहित्य:प्रत्येकी अडीचशे ग्रॅम रताळी, फरसबी, पाच हिरव्या मिरच्या, एक इंच आले, प्रत्येकी एक चमचा हळद, मोहरी, गोडा-गरम मसाला, थोडे तांदळाचे पीठ, गाईचे तूप, ब्राऊन ब्रेडचे 6 स्लाइस, टोमॅटोच्या बारा चकत्या, मीठ..कृती:1. रताळी उकडून त्यांची साले काढून कुस्करून घ्या.2. एका पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, आले, फरसबी घालून 3 मिनिटे हलकेसे परतून घ्या.3. त्यात हळद, गरम-गोडा मसाला घाला.4. पाच मिनिटे वाफ आणून त्यात कुस्करलेली रताळी घाला. मीठ घालून एकत्र करून घ्या.5. मिळून येण्यासाठी मिश्रणात तांदळाचे पीठ घाला.6. मिश्रणाचे सहा भाग करा.7. प्रत्येक भागाला मनासारखा आकार देऊन पॅनमधील तुपावर शॅलो फ्राय करा.8. सोनेरी तांबूस रंग आला, की ब्रेडच्या स्लाइसमध्ये वडी ठेवून वरून टोमॅटो लावून सर्व्ह करा..नवलकोल भुट्टेसाहित्य:प्रत्येकी अडीचशे ग्रॅम नवलकोल, ज्वारीचे पीठ, गाईच्या दुधापासून बनविलेले दही 100 ग्रॅम, बारीक चिरलेले आले, लसूण व हिरवी मिरची, एक चमचा धनेपूड, हळद, एक चिमूट बेकिंग पावडर, मीठ.तडक्याचे साहित्य: गाईचे तूप, तीळ, हिंग, बारीक चिरलेली कोथिंबीर..कृती:1. नवलकोल स्वच्छ धुवून, साले काढून बारीक किसून घ्या.2. नवलकोलाची पानेही बारीक चिरून एका भांड्यात घ्या.3. त्यात ज्वारीचे पीठ आणि इतर साहित्य घालून मऊ कणीक भिजवा.4. भिजलेल्या पिठाचे 20 ते 25 गोल भुट्टे करा.5. ते भुट्टे तुपाचा हात लावलेल्या ताटलीवर लावून 15 मिनिटे वाफवा.6. कढईत तूप घ्या. त्यात तीळ, हिंग घालून भुट्टे घाला व हलकेसे परता.7. वरून कोथिंबीर घालून गरमगरम खायला द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.