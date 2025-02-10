Teddy Day 2026: टेडी डे निमित्त पार्टनरसाठी घरच्या घरी बनवा ऑरेंज केक, लगेच लिहून घ्या रेसिपी

Homemade orange cake recipe for Teddy Day: आज व्हॅलेंटाईन वीकचा चौथा दिवस टेडी डे म्हणून साजरा केला जात आहे. या दिवसाला खास आणि आनंदी बनवण्यासाठी लोक त्यांच्या जोडीदारांसोबत वेळ घालवतात आणि त्यांना सरप्राईज देतात. जर तुम्हीही तुमच्या जोडीदारासाठी काहीतरी खास करण्याचा विचार करत असाल तर बाजारातून केक खरेदी करण्याऐवजी घरीच्या घरी ऑरेंज केक तयार करा करू शकता. तसेच नात्यातील गोडवा वाढवू शकता. हा केक बनवायला सोपा असून चवदार देखील आहे. हा केक तुमच्या पार्टनरला नक्की आवडेल. चला तर मग जाणून घेऊया ऑरेंज केक बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .ऑरेंज केक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यसंत्र्याचा १ किंवा संत्र्याचा रस १/२ कप-साखर १/२ कप-तेल १/२ कप- मैदा १ कप-बेकिंग पावडर २ टीस्पून- मीठ-कंडेन्स्ड मिल्क १/२ कप- टॉपिंगसाठी ऑरेंज झेस्ट (पर्यायी).Chocolate Day 2026: 'चॉकलेट डे' ला गोड सरप्राईज! घरीच तयार करा चवदार चॉकलेट केक, पाहा सोपी रेसिपी.ऑरेंज केक बनवण्याची कृतीऑरेंज केक बनवण्यासाठी सर्वात आधी एक संत्र, साखर आणि तेल मिक्सरमध्ये बारिक करावे. मंतर एका बाऊल मध्ये काढावे. नंतर त्यात मैदा, बेकिंग पावडर,मीठ,कन्डेन्स मिल्क चांगले मिसळावे. नंतर केकच्या भांड्याला ते किंवा तूप लावून घ्यावे. त्यात बचर पेपर ठेवावे. नंतर त्यात केकचे सारण ठेवावे. तुम्ही ओव्हन मध्ये केक शिजवू शकता किंवा एका भांड गरम करा त्यात छोटी प्लेट ठेवा. नंतर त्यात केकचे भांडे ठेवावे. मंद आचेवर केक शिजवून घ्यावे. केक थंड झाल्यावर सर्व्ह करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.