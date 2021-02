रोज टी घ्या रोज, फायदे आहेत जबरदस्त

अहमदनगर ः भारतीयांना खरे तर चहाची सवय नव्हती. प्रत्येक घरात दूध पिलं जायचं. चहाचे मळे आपल्या देशात असले तरी इंग्रजांनी चहा पिण्याची सवय लावली. ग्रामीण भागात गुळाचा चहा पिला जायचा नंतर साखर आली. आता तर एकसे बढकर एक चहाचे प्रकार आले आहेत. जगातील सर्वात सुंदर फुलांमध्ये गुलाब एक आहे. गुलाब चहा आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. गुलाब चहामध्ये असे बरेच घटक आहेत जे आपल्याला आरोग्याच्या अनेक समस्यांपासून वाचविण्यास मदत करतात. गुलाब चहा पिण्याचे 4 मोठे फायदे आहेत. ते केवळ सौंदर्यासाठीच नाही, तर आरोग्यासाठीही चांगले आहे. हेही वाचा - पिचडांचा पवार कुटुंबावर पलटवार फायदे: गुलाब चहा पाचनतंत्राला बळकट करण्यासाठी कार्य करतो. गुलाबाच्या फुलांमध्ये बरेच औषधी गुणधर्म असतात, गुलाब चहा कालावधीमध्ये खूप फायदेशीर मानला जातो. गुलाब चहा त्वचेसाठी फायदेशीर मानला जातो. जगातील सर्वात सुंदर फुलांमध्ये गुलाब एक आहे. हे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे म्हणून पाहणे तितकेच सुंदर आहे. लोकांना त्याच्या सुगंधामुळे ते खूप आवडते. गुलाबाचे बरेच प्रकार आहेत. जे मानवी वापरासाठी फायदेशीर मानले जातात. गुलाब सौंदर्यासाठी खूप वापरला जातो. पण आपण कधीही गुलाब चहा प्याला आहे का? होय, गुलाब चहा आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. गुलाबात उपस्थित रेचक आणि लघवीचे प्रमाण वाढवणारा पदार्थ गुणधर्म चयापचय व्यवस्थित ठेवतो आणि पोटाचे विष काढून टाकतो. वास्तविक, गुलाब चहादेखील पाचन तंत्र मजबूत करण्यासाठी कार्य करते. गुलाब चहा प्यायल्याने वजनही कमी होऊ शकते. आपण सांगू की गुलाबच्या पाकळ्यापासून बनवलेला चहा वेदना दूर करण्यात उपयुक्त मानला जातो. गुलाब चहामध्ये असे बरेच घटक आहेत जे आपल्याला आरोग्याच्या अनेक समस्यांपासून वाचविण्यास मदत करतात. गुलाबाची चहा घेत त्वचा त्वचा निरोगी ठेवता येते. आरोग्यासाठी फायदे

1. वजन कमी होणे:

गुलाब चहाच्या सेवनाने वजन कमी होऊ शकते. गुलाब फुलांमध्ये अनेक औषधी गुण असतात. त्यात उपस्थित रेचक आणि लघवीचे प्रमाण वाढवणारा पदार्थ गुणधर्म चयापचय योग्य ठेवून पोटातील विष काढून टाकण्यास मदत करू शकतो. रोग प्रतिकारशक्तीसाठी काढा: रोगप्रतिकारक आणि पचन सुधारण्यासाठी गुलाब-मुलथी चहा प्या. गुलाब चहाच्या सेवनाने वजन कमी कमी केले जाऊ शकते. 2. कालावधी

पीरियड्समध्ये गुलाब चहा खूप फायदेशीर मानला जातो. गुलाब चहा खाणे पूर्णविराम दरम्यान वेदना कमी करू शकते. 3. सर्दी आणि फ्लू:

कोल्ड फ्लूमध्ये गुलाब चहा खूप फायदेशीर मानला जातो. गुलाब चहामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी संक्रमणास लढायला मदत करते. इतकेच नव्हे तर घशात खोकलाही दूर करू शकतो. त्वचा:

गुलाब चहा त्वचेसाठी फायदेशीर देखील मानला जातो. त्यात आढळणारे जीवनसत्व अ आणि ई त्वचेसाठी फायदेशीर मानले जाते. गुलाब चहा अँटिऑक्सिडेंट आणि विरोधी दाहक

हे गुणधर्मांनी परिपूर्ण आहे जे त्वचेला संक्रमणापासून वाचविण्यात उपयुक्त ठरू शकते. गुलाब चहा कसा बनवायचा

प्रथम २ कप पाणी गरम करून त्यात गुलाबाच्या पाकळ्या घाला आणि थोडावेळ उकळवा. यानंतर हे कप एका कपात गाळून घ्या आणि बाहेर घ्या. आता याचा चव घेण्यासाठी आपण थोडेसे मध घालू शकता.

