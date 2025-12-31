Thirty First Special Popati Party: शाकाहारी, मांसाहारी आणि खाडी; थर्टी फर्स्टच्या पार्टीसाठी असा आखा पोपटी बेत

From Veg to Coastal Flavours of Popati: सध्या थर्टी फर्स्ट चे बेत सर्वत्र रंगू लागले आहेत. आणि या थर्टी फर्स्टला पोपटी पार्टी शिवाय रंगत नाही. शिवाय पर्यटकांचा राबता देखील रायगड मध्ये मोठ्या प्रमाणात येऊ लागला आहे आणि या पर्यटकांना देखील पोपटीची टेस्ट भारी आवडते. रायगड जिल्ह्यात पोपटी प्रसिद्ध आहे. सध्या येथे पोपटीचे वेगवेगळे ट्रेंड देखील सुरू आहेत. आणि या अनोख्या प्रकारच्या पोपटीची मागणी देखील खूप आहे. शाकाहारी व मांसाहारी पोपटी उपलब्ध आहे. .विदर्भात, खानदेशात ज्याप्रमाणे ज्वारी व बाजरीच्या कणसांना भाजून केलेला हुरडा प्रसिद्ध आहे. त्याप्रमाणेच जिल्ह्यामध्ये गावठी वालाच्या शेंगांची वैशिष्टयपूर्ण व लज्जतदार पोपटी प्रसिद्ध आहे. वालाच्या शेंगा भामरुडाच्या (भांबुर्डी) पाल्यात मडक्यामध्ये मोकळ्या आगीवर विशिष्ट पद्धतीने शिजवल्या जातात. यालाच पोपटी असे म्हणतात. काही ठिकाणी मडक्या ऐवजी पत्र्याचा डब्बा सुद्धा वापरला जातो. पोपटीत वालाच्या शेंगांबरोबर कांदा, बटाटा, रताळी तसेच अंडी, चिकन, मसाळी व चिंबोऱ्या घालून लज्जत वाढवली जाते. वालाबरोबर मटारच्या शेंगा देखील टाकतात. ठिकठिकाणी शेतावर तसेच मोकळ्या जागेवर, फार्म हाऊस व घराबाहेर मोकळ्या जागेत आदी ठिकाणी या पोपटी पार्ट्यांची धूम पाहायला मिळते. काही ठिकाणी काव्यसंमेलन रंगतात तर गप्पा गोष्टींच्या मैफिलीमध्ये सुखदुःखाची देवाणघेवाण सुद्धा होते..Girija Oak Favorite Dish: नॅशनल क्रश गिरीजा ओकचं सीक्रेट रिव्हील! नागपूरची ही एक वडी… जिचं नाव ऐकून स्टारचंही मन हरवलं!.याशिवाय येथील काही हॉटेल व कॉटेज व्यवसायिकांनी आपल्या मेनूमध्ये पोपटीचा समावेश केला आहे. सध्या पर्यटनाचा हंगाम सुरू असल्याने पर्यटक देखील पोपटीची मजा लुटतात. त्यामुळे व्यवसाय देखील चांगला होतो. असे सुधागड तालुक्यातील हॉटेल व्यावसायिक आश्रय काटकर यांनी सांगितले थर्टीफस्ट साठी खास पोपटी लावणार आहोत. शेतात लावलेल्या पावट्याच्या शेंगा वापरून पोपटी बनवली आहे. कारण अजून गावठी वालाच्या शेंगा येण्यास अवकाश आहे. पोपटी पार्टीच्या निमित्ताने घरातील सर्व मंडळी एकत्र येतात. महिला, जेष्ठ व लहान मुले विशेष आनंद घेतात. पोपटीचा आस्वाद घेता घेता गप्पा गोष्टी रंगतात. थर्टीफस्ट साठी कुटुंबियांसोबत पोपटीचा बेत केला जातो.- गिरीश म्हात्रे, खवय्ये, वडखळरायगड जिल्ह्यातील पोपटी हे विशेष खाद्य आहे. शिवाय वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये ते उपलब्ध आहे. थर्टी फर्स्ट साठी खास पोपटी पार्ट्यांचे आयोजन केले जात आहे. जिल्ह्या बाहेरून येणारे पर्यटकांना पोपटी खूप आवडते. रोजगाराला देखील चालना मिळते.- उमेश तांबट, पर्यटन व्यावसायिक, सुधागड.पावटा व पुणेरी वालावर समाधानजिल्ह्याच्या मातीत पिकविलेल्या चवदार टपोऱ्या दाण्याच्या गावठी वालाच्या शेंगांच्या पोपटीला अधिक पसंती आहे. मात्र स्थानिक गावठी शेंगा अजुन तयार झाल्या नसल्याने पुण्यावरुन आलेल्या वालाच्या शेंगांवरच खवय्यांना सध्या समाधान मानावे लागत आहे. शिवाय काही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात लावलेल्या पावट्याच्या शेंगा सुद्धा पोपटीसाठी वापरतात. स्थानिक गावठी वालांच्या पोपटीतील वालाच्या शेंगा कितीही खाल्या तरी त्या पोटाला बाधत नाही हे त्यांचे वैशिष्ट आहे..Doodh Soda: ‘धुरंधर’मुळे व्हायरल झालेलं पाकिस्तानमधील पेय नेमकं काय? जाणून घ्या दूध सोडा कसा बनवायचा.निडीच्या गावठी शेंगांना पसंतीमुंबई गोवा महामार्गावर नागोठण्याजवळील निडी गावातील शेंगा विशिष्ट गोड चव व टपोरे दाण्यांसाठी सर्वत्र प्रसिद्ध आहेत. निडीगावच्या परिसरातील जमिनीचा पोत कसदार असुन परंपरागत पद्धतीने जपवूणक करुन ठेवलेले बियाण्याचाच वापर येथे केला जातो. हे बियाणे दुसरे कुठे नेऊन पिकविल्यास अशी दर्जेदार शेंग होत नाही. या वालाला विशिष्ठ गोड चव, शेंगेचा आणि दाण्याचा आकारही मोठा. सुरुवातीस बांधावर आलेल्या शेंगाची चव तर अधिकच रुचकर असते. या शेंगांचा वाल संपुर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे..खाडीची पोपटी'मी बेलपाडकर' या युट्युब चॅनलचे निर्माते उरण तालुक्यातील रहिवासी गणेश कोळी यांनी सांगितले की खाडीतून पकडलेल्या ताज्या चिंबोऱ्या, फंटूस किंवा इतर कोणतेही मासे व मोठ्या कोलंब्या या पोपटीत टाकल्या जातात. यासाठी विशेष स्थानिक मसाला सुद्धा वापरला जातो. तसेच वालाच्या शेंगांबरोबरच तूर व मटारच्या शेंगा देखील टाकल्या जातात. ही अनोखी पोपटी ठराविक लोकच चांगल्या प्रकारे बनवतात, त्यासाठी विशेष तयारी देखील करावी लागते. युट्युब चॅनलच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ही विशेष खाडी पोपटी सर्वदूर पसरली असून अनेकजण तिची लज्जत चाखण्यासाठी जिल्ह्यात येत आहेत. असे गणेश कोळी यांनी सांगितले..Alia Bhatt’s Beetroot Salad: हिवाळ्यात सेलिब्रिटीसारखा ग्लो हवाय? आलिया भटची फेमस 'बीटरूट सॅलड' रेसिपी ठरेल गेम चेंजर .भांबुर्डीच्या पाल्याचे विशेषयाला गोरखमुंडी, वसई – विरारमध्ये बोडथोला, काही ठिकाणी कोंबडा तर रायगड मध्ये भांबुर्डी किंवा भामरुड असे म्हणतात. या पाल्यात औषधी गुणधर्म असतात. पोपटीमध्ये हा पाला टाकल्याने पाणी नसतांना देखिल याच्या वाफेवर शेंगा चांगल्या शिजतात. तसेच वालच्या शेंगा पोटाला बाधत नाहीत आणि लज्जतदार चव देखिल येते हे याचे विषेश..पोपटी बनविण्याची विशिष्ठ पद्धतसर्व प्रथम मोठ्या मडक्यामध्ये तळाला भामरुडचा पाल्याचा थर लावावा. मग त्यावर टपोऱ्या वालाच्या शेंगाचा एक थर लावावा. त्यावर बटाटा व कांदे ठेवावेत, चिकन मांसाहारी असल्यास चिकन, मासळी व अंडी ठेवावे. यावर जाडे मिठ व ओवा गरजेप्रमाणे पसरवावा. पुन्हा अशाच प्रकारे वालाच्या शेंगाचा टाकुन इतर साहित्याचा थर लावावा. मडके भरल्यानंतर त्याला निट हालवावे जेणे करुन आतील सर्व जिन्नस घट्ट बसेल. त्यानंतर मडक्याचे तोंड भामरुडीच्या पाल्याने घट्ट बंद करावे. तीन विटांवर अथवा दगडावर मडके पालथे/उपडे करुन ठेवावे. बाजुने पेंढा व लाकुड पेटवावेत. चांगली धग लागण्यासाठी मडक्यावर गोणपाट टाकावेत. मडक्याला सर्व बाजुने निट उष्मा मिळाल्यास साधारण अर्धा ते पाऊण तासामध्ये आतील सामर्गी निट शिजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 