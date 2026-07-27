Kulith Soup: पावसाळा स्पेशल हुलग्याचं माडगं! सर्दी-खोकल्यासाठी घरगुती आणि पारंपरिक उपाय

Power Up Your Immunity With Kulith Soup: पावसाळा सुरू झाला की वातावरणातील गारव्यामुळे सर्दी, खोकला आणि फ्लू यांसारखे आजार वेगाने पसरतात. अशा बदलत्या हवामानात शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आणि नैसर्गिक ऊब टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रीयन घरांमध्ये पारंपरिक 'हुलग्याचं माडगं' (कुळीथ सूप) आवर्जून केले जाते. प्रकृतीने उष्ण असलेल्या कुळीथाचे हे सूप पावसाळी आजारांवर एक उत्तम घरगुती औषध मानले जाते..आवश्यक साहित्य:हुलग्याचं (कुळीथ) पीठ - ४ मोठे चमचेगूळ - ३ ते ४ मोठे चमचेसुंठ पावडर - १ छोटा चमचाकाळी मिरी पावडर - १/२ छोटा चमचाजायफळ-वेलची पूड - १/२ छोटा चमचापाणी - २ ते ३ कपसाजूक तूप - १ मोठा चमचेकाजू आणि बदाम तुकडे - आवडीनुसार (पर्यायी).पावसाळ्यात इम्युनिटी वाढवायचीये? मग 'हे' 7 गरमागरम, पौष्टिक सूप्स नक्की प्या!.सोपी कृती:पेस्ट तयार करा: सगळ्यात आधी एका बाऊलमध्ये हुलग्याचं पीठ घ्या. त्यात थोडे थोडे पाणी घालून गाठी होणार नाही अशा प्रकारे गुळगुळीत आणि पातळ पेस्ट तयार करून बाजूला ठेवून द्या.मिश्रण उकळवून घ्या: एका पॅनमध्ये २ ते ३ कप पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. पाणी हलके गरम झाल्यावर त्यात गूळ, सुंठ पावडर आणि काळी मिरी पावडर टाका. गूळ पूर्णपणे विरघळू द्या आणि मिश्रणाला एक उकळी येऊ द्या..पिठाचे मिश्रण आणा: आता गॅसची फ्लेम मंद करा. तयार केलेली हुलग्याच्या पिठाची पेस्ट उकळत्या पाण्यात एकसारखी ढवळत असताना हळूहळू ओता. सतत हलवल्यामुळे पिठाच्या गाठी होणार नाहीत आणि सूप एकसारखे घट्ट होईल.शिजवून घ्या: हे मिश्रण मंद आचेवर ३ ते ४ मिनिटे उकळू द्या. सूप हळूहळू घट्ट होऊ लागेल. सूप तयार झाल्यावर त्यात जायफळ-वेलची पूड टाका आणि गॅस बंद करा.सर्व्हिंग: गरमागरम माडगं बाऊलमध्ये ओता आणि वरून एक चमचा साजूक तूप टाका. अधिक चव आणि पौष्टिकतेसाठी बारीक केलेले काजू आणि बदामाचे तुकडे घालून सर्व्ह करा..Homemade Kadha for Cold & Cough: पावसाळ्यात सर्दी-खोकल्याने हैराण आहात? मग घरच्याच मसाल्यांपासून बनवा 'हा' हेल्दी काढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.