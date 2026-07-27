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Kulith Soup: पावसाळा स्पेशल हुलग्याचं माडगं! सर्दी-खोकल्यासाठी घरगुती आणि पारंपरिक उपाय

Traditional Kulith Soup For Rainy Days: पावसाळ्याच्या दिवसांत रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी नक्की ट्राय करा ही पौष्टिक रेसिपी,जी शरीराला देईल नैसर्गिक ऊब...
Nourish Your Body With Traditional Kulith Madga

Nourish Your Body With Traditional Kulith Madga

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Power Up Your Immunity With Kulith Soup: पावसाळा सुरू झाला की वातावरणातील गारव्यामुळे सर्दी, खोकला आणि फ्लू यांसारखे आजार वेगाने पसरतात. अशा बदलत्या हवामानात शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आणि नैसर्गिक ऊब टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रीयन घरांमध्ये पारंपरिक 'हुलग्याचं माडगं' (कुळीथ सूप) आवर्जून केले जाते. प्रकृतीने उष्ण असलेल्या कुळीथाचे हे सूप पावसाळी आजारांवर एक उत्तम घरगुती औषध मानले जाते.

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