खवय्येगिरीवर मनापासून प्रेम! अभिनेत्री अक्षया नाईकचे हे आहेत 'मनाला समाधान देणारे' कंफर्ट फूड

Actress Akshaya Naik : माझा आवडता पदार्थ म्हणजे वरण-भात, तूप आणि त्याच्याबरोबर तळलेले बटाट्याचे काप किंवा बोंबिल फ्राय. हे माझं कंफर्ट फूड आहे. अगदी साधं असलं तरी त्याची चव मनाला समाधान देणारी असते. कधी कधी तोंडी काही नसलं तरी मी साधं भात, तूप आणि मेतकूट खाऊ शकते, तेवढंच मला पुरेसं वाटतं..मला माझ्या आईच्या हातचा स्वयंपाक सगळ्यात जास्त आवडतो. गंमत म्हणजे आईने आजपर्यंत चिकन कधीच टेस्ट केलेलं नाही; पण तिला चिकनच्या सगळ्या डिशेस करता येतात. आई कोकणी, मालवणी, गोवन, नॉर्थ इंडियन, कोल्हापुरी, चायनीज अशा सगळ्या प्रकारचा स्वयंपाक घरी करते. .अगदी शेवपुरीच्या पुऱ्यासुद्धा आईने घरी तळलेल्या आहेत. गुलाबजामसुद्धा आई पूर्णपणे घरच्या घरी करते. आईला करता येत नाही, असा एकही पदार्थ नाही. मी गोव्याची असल्यामुळे आमच्या घरी कोकणी आणि गोवन पद्धतीचं जेवण बनतं; पण तरीही मला गोवन स्टाइलचा स्वयंपाक सगळ्यात जास्त आवडतो. गोवन आणि साउथ इंडियन पद्धती बऱ्यापैकी सारख्या असल्यामुळे ते जेवणही मला आवडतं. .त्यासोबतच मला इटालियन फूड, पास्ता आणि चायनीज पदार्थ खूप आवडतात. कॉलेजमध्ये असताना मला केक तयार करायची खूप आवड निर्माण झाली. मी नवीन शिकत होते, तेव्हा अनेकदा माझे केक फेल व्हायचे! एकदा मी मैद्याऐवजी कॉर्नफ्लोअर घालून केक केला, तर एकदा इतका जास्त सोडा पडला की तो फुलून पुन्हा बसला. .एकदा तर माझा केक जळून काळपट झाला होता; पण या सगळ्या चुका माझ्यासाठी मजेशीर आठवणी बनल्या. माझी एक खास आठवण म्हणजे अंधेरीतील 'सूरज लामा' नावाचं ठिकाण. तिथले मोमोज मला प्रचंड आवडतात! एकदा माझा पाय मोडला होता आणि मी घरी बेडरेस्टवर होते. मला मोमोज खायची इतकी इच्छा झाली, की मी थेट इन्स्टाग्रामवर स्टोरी टाकली , 'अंधेरीवरून ठाण्याला कोणी येतंय का? कृपया 'सूरज लामा'चे मोमोज आणा!' तेव्हा अभिनेत्री गौरी किरण चार प्लेट्स वेगवेगळ्या प्रकारचे मोमोज घेऊन मला भेटायला आली होती. त्या काळात जो कोणी मला भेटायला यायचा, तो माझ्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणचे मोमोज घेऊन यायचा. अशा अनेक आठवणी माझ्या मनात आजही आहेत, कारण मी खूप मोठी फूडी आहे! माझी खासियत असलेला पदार्थ.म्हणजे 'ग्रीन चिकन'. ही रेसिपी मला अभिनेत्री ऋतुजा बागवे हिने दिली होती. मी त्यात थोडे माझे बदल केले आहेत. मी चिकन मॅरिनेट करताना पुदिना, कोथिंबीर, खोबरं आणि हिरवी मिरची वाटून घालते. मूडनुसार त्याची ग्रेव्ही बदलते. कधी पातळ करून भाताबरोबर खाते, तर कधी थोडी थिक करून पराठ्याबरोबर. कधी कधी मी हे ग्रीन चिकन ब्रेडमध्ये भरून टोस्ट सँडविच बनवते, त्याची चव अफलातून लागते..मसाला फिश फ्राय फिश फ्राय हा माझा हातखंडा आहे, आणि तो मी माझ्या आईकडूनच शिकले आहे. साहित्य : ताजे मासे, मीठ, हळद, तिखट, तेल, भिजवलेली चिंच, रवा आणि तांदळाचं पीठ. कृती : सगळ्यात आधी मासे स्वच्छ करून त्यांना मीठ लावा. थोडावेळ ठेवले की वास जातो. त्या मिठाचं जे पाणी सुटतं, त्यात हळद, तिखट आणि थोडं तेल घालून मसाला तयार करते. त्याचबरोबर थोडी चिंचसुद्धा त्या माशांना लावते. मग हे सगळं मिश्रण लावून ठेवते आणि नंतर रवा आणि तांदळाच्या पिठात घोळवून तव्यावर छान फ्राय करते. फ्राय करताना किती वेळ ठेवायचं, किती आच हवी, हे सगळं नेमकं कळल्यामुळे माझा फिश फ्राय नेहमीच परफेक्ट होतो.