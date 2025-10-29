फूड

खवय्येगिरीवर मनापासून प्रेम! अभिनेत्री अक्षया नाईकचे हे आहेत 'मनाला समाधान देणारे' कंफर्ट फूड

Celebrity Foodie : अभिनेत्री अक्षया नाईकचे 'कंफर्ट फूड' वरण-भात, आईच्या हातच्या गोवन-कोकणी पदार्थांची आवड, आणि पाय मोडल्यावर 'मोमोज'साठी केलेली धडपड! तसेच तिची खास 'ग्रीन चिकन' आणि 'फिश फ्राय'ची रेसिपी जाणून घ्या.
Actress Akshaya Naik : माझा आवडता पदार्थ म्हणजे वरण-भात, तूप आणि त्याच्याबरोबर तळलेले बटाट्याचे काप किंवा बोंबिल फ्राय. हे माझं कंफर्ट फूड आहे. अगदी साधं असलं तरी त्याची चव मनाला समाधान देणारी असते. कधी कधी तोंडी काही नसलं तरी मी साधं भात, तूप आणि मेतकूट खाऊ शकते, तेवढंच मला पुरेसं वाटतं.

