Egg Recipe: अंडे, चीज अन् क्रीमी सॉसची भन्नाट मेजवानी; १० मिनिटांत बनवा व्हायरल 'कोरियन एग ड्रॉप सँडविच'!

Korean Egg Drop Sandwich: सध्या जगभरातील खवय्यांमध्ये आणि सोशल मीडियावर 'कोरियन एग ड्रॉप सँडविच'ने (Korean Egg Drop Sandwich) धुमाकूळ घातला आहे. दक्षिण कोरियातील 'एग ड्रॉप' (Egg Drop) या प्रसिद्ध ब्रेकफास्ट फ्रँचायझीमुळे लोकप्रिय झालेले हे सँडविच दिसायला जितके आकर्षक आहे, तितकेच ते चवीलाही अप्रतिम असते. बटरमध्ये शेकलेला गरमागरम टोस्ट, मऊमऊ (Fluffy) स्क्रॅम्बल एग्स, वितळलेले चेडर चीज, क्रिस्पी बेकन आणि गोड-तिखट क्रीमी सॉसचा मेळ या सँडविचला अतिशय खास बनवतो.कोरियाला न जाता किंवा महागड्या रेस्टॉरंटमध्ये न जाता, फक्त १० मिनिटांत हे हॉट अन् टेस्टी सँडविच घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने कसे बनवायचे, याची सविस्तर रेसिपी खालीलप्रमाणे आहे..साहित्यब्रेड: ४ जाड स्लाईस (ब्रीओश ब्रेड किंवा कोणताही मऊ व्हाईट ब्रेड)अंडी: ३ मोठी अंडीदूध: १ छोटा चमचाबटर: २ मोठे चमचेचीज: २ चेडर चीज स्लाईसमांस/पर्याय: ३ बेकन स्लाईस (पर्याय म्हणून हॅम, व्हेज पॅटी किंवा अव्हाकॅडो वापरू शकता)चवीनुसार: चिमूटभर मीठ आणि साखरगार्निशिंग: वाळलेली पार्सले पाने (Parsley Flakes)खास कोरियन सॉससाठी: २ मोठे चमचे मेयोनिज (Mayonnaise) आणि १ मोठा चमचा कंडेन्स्ड मिल्क (Condensed Milk - गोड दूध) एकत्र मिसळून घ्या. हवे असल्यास थोडे Sriracha सॉस घालू शकता..भाकरीसोबत तोंडाला पाणी आणणारी गोळ्याची आमटी; पाहा खानदेशी पद्धतीची रेसिपी; GOLYACHI AAMTI RECIPE.कृतीसॉस तयार करणे: एका लहान वाटीत मेयोनिज आणि कंडेन्स्ड मिल्क २:१ या प्रमाणात एकत्र करून गुळगुळीत सॉस तयार करा.ब्रेड टोस्ट करणे: पॅन मध्यम आचेवर गरम करून त्यावर थोडे बटर लावा. ब्रेडचे स्लाईस दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी आणि क्रिस्पी होईपर्यंत शेकून घ्या.बेकन/पर्याय शेकणे: त्याच पॅनमध्ये बेकन किंवा तुमचे आवडते व्हेज पर्याय कुरकुरीत होईपर्यंत शेकून बाजूला ठेवा..स्क्रॅम्बल एग बनवणे: एका वाटीत अंडी, दूध, चिमूटभर मीठ आणि साखर एकत्र करून नीट फेटून घ्या. पॅनमध्ये थोडे बटर घालून आच मंद ठेवा. अंड्याचे मिश्रण पॅनमध्ये ओता आणि उलताथ्याने (Spatula) बाहेरून आतल्या बाजूने सतत ढवळत राहा. अंडी पूर्ण कडक होण्यापूर्वी, ती मऊ असतानाच गॅस बंद करा.सँडविच असेंबल करणे: शेकलेल्या ब्रेडच्या आतील बाजूला तयार केलेला गोड-क्रीमी सॉस लावा. त्यावर चेडर चीजचा स्लाईस ठेवा. चीजवर गरमागरम स्क्रॅम्बल एग्स आणि शेकलेले बेकन ठेवा.सजावट अन् सर्व्हिंग: वरून उरलेला सॉस ड्रिझल करा आणि थोडी पार्सले भुरभुरा. गरमागरम कोरियन एग ड्रॉप सँडविच सर्व्ह करा!.परफेक्ट सँडविचसाठी ३ महत्त्वाच्या टिप्सअंडी जास्त शिजवू नका: स्क्रॅम्बल एग्स मंद आचेवरच शिजवावेत. अंडी जास्त कडक झाल्यास कोरियन सँडविचची मूळ मऊ (Creamy) चव निघून जाते.गरमागरम असेंबल करा: अंड्याचा गरमागरम वाफळलेला भाग थेट चीजवर ठेवल्यामुळे चीज आपोआप मेल्ट होते आणि सँडविचला अप्रतिम टेक्सचर मिळते.ब्रेड निवडताना: या रेसिपीसाठी थोडे जाड (Thick Slice) ब्रेड वापरल्यास सँडविचचा लूक अगदी कोरियातील स्ट्रीट फूडसारखा येतो..Puttu Recipe: इडली पात्रात बनवा चविष्ट 'पुट्टू'! केरळच्या घराघरांत बनणारा पौष्टिक पदार्थ; पाहा सोपी रेसिपी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.