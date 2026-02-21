Mushroom Soup Recipe: व्हिटॅमिन B2 आणि B3 ची कमतरता आहे? 20 मिनिटांत तयार होणारा स्वादिष्ट सूप आजच ट्राय करा!

Mushroom Soup Benefits : मशरूम आरोग्यासाठी फायदेशीर असतो, पण अनेकांना तो जास्त आवडत नाही. जर तुमच्या घरीही लोक मशरूमची भाजी कमी खात असतील, तर सूप बनवून त्यांना सर्व्ह करा. मशरूम सूप लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वानाच आवडते. चला, त्याची सोपी रेसिपी पाहूया. .मशरूममध्ये व्हिटॅमिन B2, B3, B5, B9, D, पोटॅशियम, फॉस्फरस, सेलेनियम, तांबे, फायबर आणि इतर पोषक तत्व भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे सूप केवळ स्वादिष्ट नाही, तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे..Highest Paying Jobs 2026: आयटीऐवजी ‘या’ क्षेत्रांत तिपटीने वाढली भरती; धक्कादायक अहवालात समोर आली आकडेवारी.साहित्यताजे मशरूम – २५० ग्रॅमलोणी – २ मोठे चमचेकांदा – १ मध्यमलसूण – ४–५मैदा – १ मोठा चमचादूध – १ कपफ्रेश क्रीम – ३ मोठे चमचेभाज्यांचा स्टॉक / पाणी – २ कपकाळी मिरी पूड – ½ चमचामीठ – चवीप्रमाणेताजे क्रीम – १ मोठा चमचाकोथिंबीर – बारीक चिरलेली.कृतीमशरूम नीट धुऊन ४ तुकडे करा.एका पॅनमध्ये लोणी गरम करा, त्यात कांदा आणि लसूण हलके सोनेरी होईपर्यंत भून घ्या.त्यात कटलेले मशरूम टाका आणि ४–५ मिनिटे शिजवा, जोपर्यंत मशरूमचा पाणी सुटायला लागेल.आता त्यात १ मोठा चमचा मैदा घालून हलवत हलवत क्रीमी टेक्सचर तयार करा.त्यात पाणी आणि भाज्यांचा स्टॉक घाला आणि मध्यम आचेवर ४–५ मिनिटे शिजवा, ज्यामुळे मशरूम मऊ होईल..Malavya Rajyog 2026: शुक्र 2 मार्चला करणार मीन राशीत प्रवेश; वृषभ, कर्कसह 5 राशींना मिळणार मालव्य राजयोगाचे वरदान.शिजल्यानंतर थंड होऊ द्या, मग मिक्सरमध्ये प्युरी करून घ्या.पुन्हा पॅनमध्ये प्युरी टाका आणि फ्रेश क्रीम व दूध घालून मध्यम आचेवर शिजवा.चवीनुसार मीठ आणि काळी मिरी टाका, हलवत आचेवरून उतरवा.सर्व्हिंग बाऊलमध्ये सूप काढा आणि वरून कोथिंबीर घालून सजवा.तुमचा क्रीमी मशरूम सूप तयार आहे! हे गार्लिक ब्रेडसह सर्व्ह करा आणि सर्वांनी चव घेऊन आनंद घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.