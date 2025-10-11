Weekend Breakfast Recipe: वीकेंडला उरलेल्या भातापासून बनवा चटपटीत चीज बॉल, सोपी आहे रेसिपी

वीकेंडच्या नाश्त्यासाठी उरलेल्या भातापासून बनवा चटपटीत चीज बॉल. ही सोपी रेसिपी काही मिनिटांत तयार होते आणि मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडते. .easy cheese balls recipe with leftover rice : वीकेंडच्या सकाळी काहीतरी खास आणि चविष्ट खायची इच्छा आहे? मग उरलेल्या भातापासून बनवा चटपटीत चीज बॉल. ही सोपी आणि झटपट रेसिपी तुमच्या वीकेंडच्या नाश्त्याला लज्जतदार बनवेल. घरात उरलेला भात, चीज, बटाटे आणि काही मसाले वापरून तुम्ही काही मिनिटांत कुरकुरीत आणि चविष्ट चीज बॉल बनवू शकता. ही डिश मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडते आणि बनवायलाही अगदी सोपी आहे. ही रेसिपी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .चीज बॉल बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यउरलेला भातउकडलेला बटाटाशिमला मिरचीगाजरकोथिंबीरचिली फ्लेक्सओरेगॅनोब्लॅख पेपर पावडरमीठपेरीपेरी मसालाचिजतांदुळ पीठ.चीज बॉल बनवण्याची कृतीचीज बॉल बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्यात उरलेला भात, उकडलेला बटाटा, बारिक चिरलेली शिमला मिरची, बारिक चिरलेला गाजर, बारिक चिरलेली कोथिंबीर, चिली फ्लेक्स, ओरेगॅनो, ब्लॅक पेपर पावडर, मीठ, पेरीपेरी मसाला टाकून चांगले मिसळा. नंतर त्याचा छोटा गोल बॉल बनवा आणि त्यात चीज टाका आणि कॉर्न फ्लॉवरच्या पाण्यात टाका. नंतर कढईत गरम तेल करा. नंतर तपकीरी होईपर्यंत तळून घ्यावे. उरलेल्या भातापासून स्वादिष्ट चीज बॉल तयार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.