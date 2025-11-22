Weekend Breakfast Idea: हिवाळ्यात सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा आलू मेथी पराठा, सोपी आहे रेसिपी

Aloo Methi Paratha Recipe: हिवाळ्यात थंडगार सकाळी गरमागरम नाश्ता मिळाला, तर दिवसाची सुरुवातच आनंदाने होते. अशा वेळी झटपट तयार होणारे आणि चविष्ट पदार्थांचीच जास्त मागणी असते. आलू मेथी पराठा हा त्यातलाच एक परफेक्ट पर्याय आहे. ताज्या मेथीच्या पानांचा सुगंध, उकडलेल्या बटाट्यांचा मऊ टेक्चर आणि हलक्या मसाल्यांनी केलेली चविष्ट भरणी—हे पराठे केवळ चवीलाच उत्तम नसतात तर पौष्टिकही असतात. मेथीत असलेले आयर्न आणि फायबर शरीराला ऊर्जा देतात, तर बटाटे पोटभरीचा नाश्ता देतात. सर्वात खास म्हणजे ही रेसिपी अतिशय सोपी असून कमी साहित्यात घरच्या घरी पटकन तयार होते. दही, पिकल किंवा तूपासोबत हे गरम पराठे सर्व्ह केले तर वीकेंडचा नाश्ता आणखी खास बनतो. एकदा करून पाहिला की हा पदार्थ तुमच्या ब्रेकफास्ट लिस्टमध्ये कायम जागा मिळवेल याची खात्री!.आलू मेथी पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यमेथीगव्हाचे पीठबटाटा लाल तिखटहळदमीठकाळे तीळहिरवी मिरचीकोथिंबीरतूप.आलू मेथी पराठा बनवण्याची कृतीआलू मेथी पराठा बनवण्यासाठी सर्वात आधी गव्हाच्या पीठात जीरं, लाल तिखट, हळद, मीठ, काळे तीळ, तूप, बारीक कापलेली मेथी, आणि पाणी टाकून पीठ चांगले मळून घ्यावे. बटाट्यामध्ये सर्व मसाले टाका. हिरवे मिरची,कोथिंबीर टाका. बटाट्याचे सारण तयारआहे. नंतर मेथीच्या सारणात बटाट्याचे सारण टाकून पराठे तपकिरी होइपर्यंत भाजून घ्यावे. गरमा गरमा आलू मेथी पराठा तयार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.