Weekend Breakfast Recipe: वीकेंडला बनवा घरीच बनवा स्ट्रीट फूड स्टाइल वडापाव, सोपी आहे रेसिपी

वीकेंडच्या सकाळी काहीतरी चटपटीत खायची इच्छा आहे? मग घरीच बनवा स्ट्रीट फूड स्टाइल वडापाव! कुरकुरीत बटाट्याची वडी, मसालेदार चटणी आणि नरम पाव यांचा संगम असलेला हा पदार्थ सोप्या पद्धतीने बनवा आणि कुटुंबासोबत आनंद घ्या..Weekend Breakfast Recipe: वीकेंडच्या सकाळी काहीतरी चटपटीत आणि खमंग खायची इच्छा होत असेल तर मग घरीच बनवा स्ट्रीट फूड स्टाइल वडापाव. हा पदार्थ खुप सोपा आहे. हा वडापाव कुरकुरूत आणि जीभचे चोचले पुरवणारा आहे. मुंबईच्या रस्त्यावरील स्टॉल्सवर मिळणारा हा पदार्थ आता तुमच्या स्वयंपाकघरात अगदी सोप्या पद्धतीने बनवता येईल. वीकेंडच्या दिवशी ब्रेकफास्टला कुटुंबासोबत किंवा मित्रांसोबत वडापावचा आनंद घेऊ शकता. ज्यामुळे तुमचा दिवस अधिक खास होईल. कमी वेळेत तयार होणारी ही रेसिपी तुम्हाला स्ट्रीट फूडचा स्वाद घरीच अनुभवता येईल. चला तर मग जाणून घेऊया वडापाव बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .स्ट्रीट फूड स्टाइल वडापाव बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य कोबीशिमला मिरचीटोमॅटोकोथिंबीरमायोशेजवान चटणीमीठकोळे मीरीपावबटरग्रीन चटणीचिप्स.स्ट्रीट फूड स्टाइल वडापाव बनवण्याची कृतीसर्वात आधी एका भांड्यात बारीक किसलेली कोबी, हिरवी शिमला मिरची,कोथिंबीर, मायो, शेजवान चटणी, मीठ,काळी मीरी टाकून चांगले मिक्स करा. नंतर पाव घ्या त्याला मधातून कापा आणि बटर, मायो आणि सारण टाका त्यावर चिप्सचे तुकडे टाका आणि चिज किसून टाका. नंतर तव्यावर तेल लावून चांगले गरम करा. टेस्टी स्ट्रीट फूड स्टाइल वडापाव तयार आहे. तुम्ही बर्डे पार्टी किंवा पाहूण घरी आल्यावर झटपट हा पदार्थ तयार करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.