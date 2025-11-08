Morning Breakfast Recipe: मुलांसाठी वीकेंडला बनवा चवदार मिनी पिझ्झा, सोपी आहे रेसिपी

Mini Pizza Bites recipe: वीकेंडला सकाळी मुलांसाठी काहीतरी वेगळं आणि चवदार बनवायचंय असेल तर ही मिनी पिझ्झा रेसिपी नक्की ट्राय करा. मुलांना पिझ्झा खूप आवडतो, पण बाहेरचा पिझ्झा नेहमी आरोग्यासाठी चांगला नसतो. त्यामुळे घरच्या घरी बनवलेला मिनी पिझ्झा हा उत्तम पर्याय ठरतो. या रेसिपीत तुम्ही मुलांच्या आवडीच्या भाज्या, चीज आणि सॉस वापरून पौष्टिकता आणि चव यांचा सुंदर संगम तयार करू शकता. बनवायला अगदी सोपी आणि झटपट तयार होणारी ही रेसिपी आहे. चला तर जाणून घेऊया ही मजेदार आणि हेल्दी मिनी पिझ्झा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .मिनी पिझ्झा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यफिलिंगसाठी | For Filling• किसलेले पनीर १०० ग्राम | Grated paneer 100 g• एकदम बारीक चिरलेली पिवळी शिमला मिरची १ टेबलस्पून | Finely chopped yellow capsicum 1 tbsp• एकदम बारीक चिरलेली लाल शिमला मिरची १ टेबलस्पून | Finely chopped red capsicum 1 tbsp• एकदम बारीक चिरलेली हिरवी शिमला मिरची १ टेबलस्पून | Finely chopped green capsicum 1 tbsp• उकळलेले स्वीटकॉर्न २ टेबलस्पून | Boiled sweet corn 2 tbsp• पिझ्झा सॉस १ टेबलस्पून | Pizza sauce 1 tbsp• मीठ चवीनुसार | Salt to taste• ओरेगॅनो १/२ टीस्पून | Oregano ½ tsp• चिली फ्लेक्स १/२ टीस्पून | Chili flakes ½ tsp* पिझ्झा चीज |Pizza Cheese.मिनी पिझ्झा बनवण्याची कृती• एका भांड्यात किसलेले पनीर, चिरलेला लाल, पिवळी आणि हिरवी सिमला मिरची, उकडलेले स्वीट कॉर्न, ओरेगॅनो, मीठ, चिली फ्लेक्स आणि पिझ्झा सॉस घाला. सर्वकाही व्यवस्थित मिसळा. • एका मिक्सरमध्ये भिजवलेली मूग डाळ घ्या, त्यात आले आणि हिरव्या मिरच्या घाला आणि पाणी न घालता बारीक वाटून घ्या. • हे मिश्रण एका भांड्यात काढा, त्यात किसलेले गाजर आणि मीठ घाला आणि चांगले मिसळा. मिनि पिझ्झा बनवण्यासाठी • नॉनस्टिक आप्पे पॅन गरम करा. गरम झाल्यावर त्यावर बटरने हलके ग्रीस करा. • प्रत्येक पोकळीत १ चमचा मूग डाळीचे मिश्रण घाला. मध्यभागी थोडीशी पोकळी तयार करण्यासाठी चमच्याने ते पातळ पसरवा. • तयार केलेल्या स्टफिंगने ही पोकळी भरा, वर थोडे ओरेगॅनो शिंपडा. • पिझ्झा चीज घाला, झाकण ठेवा आणि ४-५ मिनिटे मंद आचेवर शिजवा. • मिनी पिझ्झा बाइट्स सर्व्ह करण्यासाठी तयार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.