Weekend Breakfast Recipe: वीकेंडला बनवा खास, सकाळी नाश्त्यात आस्वाद घ्या बीट ओट्स थालीपीठचा

Healthy beet oats thalipith recipe for weekend: वीकेंडला सकाळचा नाश्ता हा कुटुंबासोबतचा खास क्षण असतो, जिथे आपण स्वतःला आणि आपल्या जवळच्या मंडळींना थोडा वेळ देऊ शकतो. या खास वेळेसाठी आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत एक चविष्ट आणि निरोगी पर्याय - बीट ओट्स थालीपीठ. हे थालीपीठ पारंपरिक महाराष्ट्रीय रेसिपीला नवीन चव आणि पोषण देते. बीटमुळे याला रंगीबेरंगी आणि आकर्षक लूक मिळतो, तर ओट्स आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात, जे कोलेस्टेरॉल नियंत्रित ठेवते आणि ऊर्जा देते. हे थालीपीठ बनवणे सोपे असून, त्यात तुम्ही स्वतःच्या आवडीनुसार भाजी किंवा मसालेही टाकू शकता. हे तळलेले नसल्याने ते हलके आणि पचायला सोपे आहे, जे वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही उपयुक्त ठरते. सकाळी थोडा वेळ काढून हे थालीपीठ बनवून तुम्ही तुमच्या वीकेंडला निरोगी आणि स्वादिष्ट सुरुवात देऊ शकता. . बीट ओट्स थालीपीठ बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबीटओट्सकांदामीठकोथिंबीरपनीरआलंहिरवी मिरची. बीट ओट्स थालीपीठ बनवण्याची कृतीसर्वात आधी ओट्स मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावे. नंतर तांदळाचे पीठ, किसलेले बीट, पनीर, बारीक कांदा, आलं-लसूण पेस्ट, मीठ आणि कोथिंबीर सर्व एकजीव करावे. नंतर थापून किंवा लाटून घ्यावे. नंतर गरम तवा करून त्यावर दोन्ही बाजूने भाजून घ्यावे.