Weekend Breakfast Recipe: वीकेंडला बनवा खास, सकाळी नाश्त्यात आस्वाद घ्या बीट ओट्स थालीपीठचा

Healthy beet oats thalipith recipe for weekend : आरोग्यदायी बीट ओट्स थालीपीठ: वीकेंडच्या नाश्त्यासाठी खास रेसिपी
Weekend Breakfast Recipe:
Weekend Breakfast Recipe:Sakal
पुजा बोनकिले
Updated on

Healthy beet oats thalipith recipe for weekend: वीकेंडला सकाळचा नाश्ता हा कुटुंबासोबतचा खास क्षण असतो, जिथे आपण स्वतःला आणि आपल्या जवळच्या मंडळींना थोडा वेळ देऊ शकतो. या खास वेळेसाठी आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत एक चविष्ट आणि निरोगी पर्याय - बीट ओट्स थालीपीठ. हे थालीपीठ पारंपरिक महाराष्ट्रीय रेसिपीला नवीन चव आणि पोषण देते. बीटमुळे याला रंगीबेरंगी आणि आकर्षक लूक मिळतो, तर ओट्स आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात, जे कोलेस्टेरॉल नियंत्रित ठेवते आणि ऊर्जा देते. हे थालीपीठ बनवणे सोपे असून, त्यात तुम्ही स्वतःच्या आवडीनुसार भाजी किंवा मसालेही टाकू शकता. हे तळलेले नसल्याने ते हलके आणि पचायला सोपे आहे, जे वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही उपयुक्त ठरते. सकाळी थोडा वेळ काढून हे थालीपीठ बनवून तुम्ही तुमच्या वीकेंडला निरोगी आणि स्वादिष्ट सुरुवात देऊ शकता.

