Weekend Special Recipe: नाश्त्यासाठी काहीतरी वेगळं हवंय? ट्राय करा पनीर बेसन चिला; चव अशी की एकदा खाल्ल्यावर रोज बनवाल

Paneer Besan Chilla Recipe: जर तुम्हाला कमी वेळेत आणि चविष्ट नाश्ता हवा असेल तर हा बेसन पनीर चिला नक्की बनवू पाहा.
Puja Bonkile
Paneer Besan Chilla Recipe: प्रत्येक घरातील महिलांना सकाळी नाश्त्यात काहीतरी चविष्ट आणि झटपट बनवायचे असते. अशावेळी लोक सहसा बटाटा, फुलकोबी किंवा पिठाचे चिल्ला पसंत करतात, परंतु अनेकदा त्यांना तेच चव वारंवार खाण्याचा कंटाळा येतो. जर तुम्ही त्यापैकी एक असाल, तर पनीर चिल्ला हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. तुम्ही ते नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी पटकन बनवू शकता. हे केवळ प्रथिने समृद्ध नाही तर मुलांमध्ये आणि प्रौढांमध्ये देखील आवडते आहे. जर तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल किंवा फक्त हलके आणि मसालेदार काहीतरी हवे असेल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठी परिपूर्ण आहे. पनीर बेसन चिला बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

