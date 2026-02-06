Weekend Special Recipe: नाश्त्यासाठी काहीतरी वेगळं हवंय? ट्राय करा पनीर बेसन चिला; चव अशी की एकदा खाल्ल्यावर रोज बनवाल

Paneer Besan Chilla Recipe: प्रत्येक घरातील महिलांना सकाळी नाश्त्यात काहीतरी चविष्ट आणि झटपट बनवायचे असते. अशावेळी लोक सहसा बटाटा, फुलकोबी किंवा पिठाचे चिल्ला पसंत करतात, परंतु अनेकदा त्यांना तेच चव वारंवार खाण्याचा कंटाळा येतो. जर तुम्ही त्यापैकी एक असाल, तर पनीर चिल्ला हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. तुम्ही ते नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी पटकन बनवू शकता. हे केवळ प्रथिने समृद्ध नाही तर मुलांमध्ये आणि प्रौढांमध्ये देखील आवडते आहे. जर तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल किंवा फक्त हलके आणि मसालेदार काहीतरी हवे असेल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठी परिपूर्ण आहे. पनीर बेसन चिला बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्य१ कप - बेसन¼ टीस्पून हळद½ टीस्पून काश्मिरी लाल तिखट¼ टीस्पून कॅरम बियाणे½ टीस्पून मीठ¾ कप पाणी३ चमचे तेल१ टीस्पून आल्याची पेस्ट¼ कप गाजर¼ कप कोबी¼ कप शिमला मिरची¼ कप स्वीट कॉर्न¼ कप बारीक चिरलेले बीन्सअर्धा टोमॅटो¼ टीस्पून हळद½ टीस्पून काश्मिरी लाल तिखट½ टीस्पून - कुस्करलेली काळी मिरी½ टीस्पून मीठ¼ टीस्पून - गरम मसाला१ कप पनीर२ टेबलस्पून - कोथिंबीर पाने.कृती सर्वात आधी बेसन चिल्लीसाठी पीठ बनवा. पीठ बाजूला ठेवा आणि पनीर स्टफिंग तयार करा. यानंतर, मिश्रण एका भाड्यात भरा आणि गरम तव्यावर ओता. नंतर चिल्ला हळूहळू पसरवा, लक्षात ठेवा की तो थोडा जाड असावा. आता एक छोटा चमचा तेल घ्या आणि ते काठावर ओता.यानंतर, गॅसची आग मंद करा आणि एक मिनिट किंवा तळापासून पूर्णपणे शिजेपर्यंत शिजवा. आता चिल्ला न तोडता हळूवारपणे फिरवा. आता तयार केलेले पनीर स्टफिंग घ्या आणि ते अर्ध्या चिल्लीवर पसरवा. काही सेकंदांनंतर, ते अर्धे घडी करा आणि थोडे कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्या. शेवटी, पनीर चिल्ली हिरवी चटणी आणि चिंचेच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.