Morning Breakfast Recipe: वीकेंडला सकाळी पार्टनरसाठी घरच्या घरी बनवा 'French Hot Chocolate', लगेच नोट करा रेसिपी

how to make French hot chocolate at home: वीकेंडच्या सकाळी गरमागरम काहीतरी खास बनवायची इच्छा असते, पार्टनरला सरप्राइझ द्यायचा प्लॅन असेल तर अशावेळी घरच्या घरी झटपट तयार होणारा 'फ्रेंच हॉट चॉकलेट' तयार करु शकता. कॅफेमध्ये मिळणाऱ्या हॉट चॉकलेटपेक्षा घरचे बनवलेले अधिक रुचकर लागले. वीकेंडच्या मस्त सकाळी एक कप गरम फ्रेंच हॉट चॉकलेट हातात घेतलं की दिवसाची सुरुवातच खास होते. पार्टनरसाठी हा छोटासा पण प्रेमळ भेट असू शकते. चला तर मग जाणूवन घेऊया 'फ्रेंच हॉट चॉकलेट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .'French Hot Chocolate' बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य2 कप दूधफ्रेश क्रिमदालचिनीव्हॅनिला इसेन्सकोको पावडरसाखरडार्क चॉकलेट.'French Hot Chocolate' बनवण्याची कृती'French Hot Chocolate' बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्यात दूध, फ्रेश क्रिम, दालचिनी, व्हॅनिला इसेन्स टाकावे. नंतर सर्व मंद आचेवर गरम करावे. नंतर त्यात कोको पावडर टाकावे आणि चांगले उकळावे. नंतर त्यात साखर, डार्क चॉकलेट मिसळावे. नंतर चागंले उकळा आणि एका कपमध्ये ओतावे आणि सर्व्ह करावे. 'French Hot Chocolate' तुमच्या पार्टनरला नक्की आवडेल.