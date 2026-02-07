Weekend Special Recipe: पार्टनरसाठी सकाळी चहासोबत बनवा व्हेज मोमो पराठा! चवदार रेसिपी लगेच करा नोट

Veg momo paratha recipe at home: जेव्हा चहाची वेळ असते आणि तुम्हाला काहीतरी मसालेदार, तिखट आणि नवीन खायला मिळते तेव्हा दिवस बनवला जातो. आपण सहसा संध्याकाळच्या चहासोबत बिस्किटे किंवा समोसे खातो, पण जर तुम्हाला काहीतरी वेगळे करून पहायचे असेल तर व्हेज मोमो पराठा हा एक उत्तम पर्याय आहे. ही डिश मोमोजच्या चव आणि भारतीय पराठ्याच्या कुरकुरीत पोत यांचे एक अनोखे मिश्रण आहे. त्यात मोमोजसारखेच कोबी आणि गाजर भरलेले असते, ज्यामुळे ते आतून रसाळ आणि बाहेरून कुरकुरीत बनते. लहान मुलांसह मोठ्यांना देखील हा पराठा खुप आवडतो. हा पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यचमचा तेल - १ मोठाजिरे - १ टीस्पूनचिरलेले आले - १ टेबलस्पूनचिरलेली हिरवी मिरची - १ टेबलस्पूनगाजर - १/२ कप किसलेलेहिरवे वाटाणे - १/२ कप उकडलेले आणि मॅश केलेलेफुलकोबी - १/२ कप किसलेलेमीठ - चवीनुसारहळद पावडर - १ टीस्पूनलाल तिखट - १ टीस्पूनधणे पावडर - १ टीस्पूनगरम मसाला - एक चिमूटभरबटाटे - १/४ कप उकडलेले आणि मॅश केलेलेपीठतेल लोणी .कृतीसर्वात आधी पिठात थोडे मीठ आणि तेल घाला आणि ते हलक्या हाताने मळून घ्या. एका पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करा, त्यात आलं-लसूण पेस्ट, हिरव्या मिरच्या, कोबी, गाजर आणि कांदा घाला आणि २ मिनिटे मोठ्या आचेवर परतून घ्या. मिरपूड, मीठ आणि सोया सॉस घाला. नंतर गॅस बंद करा. पिठाचा एक गोळा घ्या, तो लहान आकारात गुंडाळा, मध्ये स्टफिंग ठेवा आणि पसरवा. आता ते सर्व बाजूंनी बंद करा आणि एका गठ्ठ्यासारखे बनवा. यानंतर, कोरडे पीठ लावा आणि हलक्या हातांनी पराठ्याच्या आकारात लाटून घ्या. पराठा गरम तव्यावर ठेवा. दोन्ही बाजूंनी तूप किंवा तेल लावा आणि मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत शिजवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.